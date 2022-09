El tràfic de drogues és un problema a l’alça a la província gironina, així com arreu del territori català i estatal. Aquest fet s’ha traduït en un augment de més d’un 15% de procediments iniciats per la fiscalia per tràfic de drogues durant el 2021 respecte de 2020.

En dades, es van iniciar 783 diligències prèvies davant les 678 de l’any anterior. És cert que l’any pandèmic va ser tan atípic que totes les estadístiques van anar a la baixa per culpa del confinament i de la paràlisi de la mateixa economia. Els procediments per drogues aquell any a Girona també van baixar, però només un 0,29%, i en canvi, a la resta de províncies catalanes les diligències van augmentar. En el cas de Tarragona, es van doblar (de 488 el 2019 a 856 l’any següent).

La memòria de la Fiscalia General de l’Estat dedica un capítol en parlar d’aquest problema, on assegura que ha arribat a un punt de ser «un fenomen implantat a tot el territori» de forma «generalitzada», i que més enllà dels problemes de salut pública, també genera problemes de seguretat ciutadana. Si bé no està entre les sis primeres províncies amb més activitat antidroga (que ocupen Madrid, Barcelona, Màlaga, Cadis/Ceuta, Granada i Alacant), se situa en un segon nivell i entre les deu primeres. Precisament, entre les fiscalies territorials que han traslladat a la fiscalia central la seva preocupació per la proliferació de plantacions de cànnabis, hi ha la de la demarcació gironina.

En xifres genèriques, l’any passat es van destruir in situ 1.185.912 plantes de marihuana a tot l’Estat, una xifra que s’ha multiplicat per deu si es comparen amb les 100.313 plantes intervingudes el 2012.

Com més augmenta la producció, més sofisticades es tornen les plantacions. Entre les idees dels cultivadors intentar ocultar-les hi ha la de fer-les passar per plantacions de cànem , que tenen un ús industrial.

A més, la fiscalia assenyala que s’ha implantat la presència d’organitzacions estrangeres violentes dedicades a la producció i explotació a Europa, que suposa una puja de tràfic d’éssers humans. Així mateix, hi una un tipus de grups que en comptes de cultivar, intenten apoderar-se de les plantacions amb armes i molta violència.

D’altra banda, la Memòria també recull un procediment destacat que la Fiscalia Provincial de Girona està investigant i que per ara està en fase d’instrucció. Es tracta del grup independentista «Acció per la Independència», que la fiscalia gironina investiga per «presumptes actes vandàlics contra institucions i persones que consideren contràries a l’ideari independentista català».

Precisament, Girona també apareix en el capítol que la fiscalia dedica a l’activitat de grups terroristes i radicals d’extrema esquerra. En aquest sentit, fa referència a les manifestacions que es van produir arreu del territori a favor del raper Pablo Hasél i on es van produir desperfectes i danys, entre els quals a Girona.

En el mateix apartat també apareixen referències a dotze accions «violentes i de sabotatge» que van tenir lloc a la demarcació durant l’any passat derivats del «moviment violent independentista català».

Delictes informàtics

Un altre dels capítols que la fiscalia posa de manifest és el creixement del fenomen de la ciberdelinqüència. Durant l’any passat es van incoar 124 procediments judicials a la demarcació gironina per estafes comeses a través de les TIC, un subtipus de delicte cada vegada més present als jutjats. En tot Catalunya se’n van incoar 882. En canvi, no hi va haver cap sentència condemnatòria.

També s’han iniciat 41 procediments judicials per amenaces o coaccions a través de les TIC, i s’han condemnat 21 persones per aquest delicte. Ja en menor grau, es van iniciar vuit procediments per assetjament cibernètic i es van incoar tres procediments per delictes de pornografia infantil o de persones amb discapacitat a través de les TIC. El mateix any es van condemnar quatre persones.

El total de condemnats per delictes relacionats amb delictes informàtics a Girona va ser de 13 persones.