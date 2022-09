El Govern i la Federació Catalana de Caça (FCC) i Agrupcat han aconseguit un acord per «garantir la seguretat en les batudes», la qual cosa ha de possibilitar l’inici de la temporada de caça major.

En setmanes anteriors, sindicats agraris com Unió de Pagesos havien urgit l’executiu català a consensuar les condicions de la temporada de caça major amb aquestes dues organitzacions, que consideraven que les fixades en un primer moment eren inassumibles i per això havien optat per no sortir encara a caçar.

La falta de caçadors, alertava Unió de Pagesos, empitjorava «la greu situació que suposa la superpoblació» de senglars i d’altres animals per als cultius.

Ahir, en un comunicat, el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural va informar que finalment s’ha aconseguit un acord segons el qual els caçadors «hauran de comunicar amb la màxima previsió possible pels mitjans telemàtics habilitats les batudes de caça major previstes durant la temporada hàbil de caça». En concret, hauran d’indicar «la matrícula del terreny cinegètic, la data, l’horari previst, el municipi i la ubicació o paratge de la batuda prevista inicialment».

«Les comunicacions hauran de realitzar-se sobre les batudes que es realitzin en les Reserves Nacionals de Caça i les zones de caça controlada des d’ara i fins que acabi aquesta temporada i en Espais naturals protegits que disposin d’òrgans de gestió propis com poden ser els parcs naturals a partir de l’1 de desembre», agrega l’executiu.