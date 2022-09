Una avaria en el sistema de telecomunicacions va aturar ahir matí la circulació de trens de rodalies –rodalies de Barcelona i regionals – i trens de llarga distància que circulen per la via convencional a Catalunya. La presidenta d’Adif, María Luisa Domínguez González, va atribuir aquesta avaria a una fallada de hardware, en concret, dels discs durs i va assegurar que s’ha obert una investigació per descobrir que els va malmetre.

L’error es va detectar en el moment en què s’estava intentant fer una actualització del programari de telecomunicacions programada a la 1:10. Al cap de deu minuts, els responsables de l’empresa Atos Unify van detectar problemes en el procés i, després d’intentar completar-lo durant prop d’una hora van decidir substituir els discs durs i tornar a carregar el sistema, fet que va durar fins a les 8 del matí. L’avaria va impedir que circulessin els 200 trens que formen la xarxa de Rodalies i mitja distància de Renfe durant 3 hores.

Domínguez va detallar que aquesta actualització és «rutinària» i ja s’havia fet amb èxit a Castelló i Madrid. Com que no s’esperaven problemes, no es va tenir la «precaució» de fer el procés en cap de setmana, quan hi ha menys volum de passatgers. La màxima responsable de l’empresa d’infraestructures va subratllar que el va succeir ahir «no havia passat mai». «El que ha sigut més inesperat és que l’error es trobava al hardware i no al software, si no hauria sigut molt més ràpid de reiniciar», va detallar Domínguez.

L’errada en l’actualització del programa va deixar sense funcionament els sistemes de comunicacions entre els trens i el centre de control, fet que feia que la circulació no fos segura. Per aquest motiu, a les 4:30 de la matinada es va suspendre el pas dels trens. Un cop substituïts dels discs durs danyats, es va tornar a reiniciar el sistema i, finalment, es va poder tornar a operar trens a les 8:30. Segons les dades d’Adif, a les 12 la circulació de trens ja s’havia normalitzat, tot i que encara arrosseguessin retards.

La presidenta d’Adif va defensar que la fallada «transcendental» d’aquest divendres no es pot atribuir a manca d’inversió, ja que el contracte per renovar la instal·lació afectada és del 2021. Així, va assegurar que no saben com es va atribuir l’error i ho estan investigant. Segons la presidenta d’Adif, és possible que el programari hagi danyat els discs durs però també que la mateixa instal·lació no estès prèviament en bon estat.