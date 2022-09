El Consorci de les Gavarres ha aprovat per unanimitat un pressupost de 733.000 euros per al 2023. Un 12,85% més respecte de l’any anterior. Es tracta del pressupost més elevat de la història d’aquest ens.

La Diputació de Girona hi segueix aportant la partida més gran, amb un total de 329.082 euros, mentre que en el capítol d’ingressos cal destacar també l’augment del 30% de l’aportació de la Generalitat de Catalunya, amb 226.200 euros per a despeses corrents i inversions.

El president de l’ens, Pau Presas, destaca que els comptes mantenen com a «prioritat» l’execució de les actuacions previstes al Pla Estratègic 2021-2025, que comprenen des de les accions de conservació del patrimoni natural fins a la recerca i divulgació, cultura, conservació del patrimoni cultural, històric i immaterial, i la promoció econòmica de tot l’entorn del massís de les Gavarres.

Desplegament del Pla

Entre les accions vinculades al desplegament del Pla Estratègic, es preveu seguir treballant en la prevenció d’incendis i en la recuperació d’espais oberts. També es vol potenciar tant la difusió dels valors del massís com el desenvolupament local i turístic posant el focus en els productors del sector primari de l’Espai Natural Protegit de les Gavarres.

Així mateix, entre les prioritats hi ha la consolidació del Festival Art & Gavarres o una partida de 69.000 euros destinada a la finca de Can Vilallonga de Cassà, actualment a mans d’Incasòl, que passarà a la Generalitat per nous usos.