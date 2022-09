Els fisioterapeutes alerten que el 80% de la població de més de 75 anys té artrosi

El Col·legi de Fisioterapeutes centra enguany el dia de la fisioteràpia a l’artrosi, tenint en compte la rellevància que està agafant la malaltia en la població. De fet, els professionals alerten que el 80% de les persones de més de 75 anys presenten alteracions causades per l’artrosi i «cal ajudar-los perquè millorin el seu benestar i qualitat de vida». Aquesta funció de la fisioteràpia és «fonamental també a nivell preventiu i requereix una inversió per part del sistema de salut». També consideren que «està demostrat que la fisioteràpia redueix el tractament farmacològic i, per tant, la despesa farmacèutica».

Una altra dada rellevant, extreta d’un estudi de la Societat Espanyola de Reumatologia és que la prevalença d’artrosi en la població adulta a partir dels 40 anys és del 29%.

L'artrosi és una malaltia inflamatòria crònica i degenerativa de les articulacions. Tot i que normalment està localitzada als genolls, al maluc, a les mans o a la columna vertebral, afecta especialment aquelles parts del cos que han d'aguantar pes. Està caracteritzada per la destrucció del cartílag que cobreix les zones òssies. Aquest cartílag està format per proteïnes, sucres i aigua, i l’artrosi provoca que es trenqui i es desgasti, cosa que, d’altra banda, fa que els ossos es freguin entre ells.

El dolor pot aparèixer, de manera intensa, quan se li exigeix cert esforç a l’articulació afectada. A més, quan afecta més particularment a la columna vertebral, el dolor pot arribar a ser molt intens a la zona del coll.

No hi ha una causa definida, però hi ha factors que estan lligats al desenvolupament de la malaltia com, per exemple, factors locals entre els quals hi ha sobrecàrregues habituals i l’obesitat o factors genètics.

D’altra banda, Ismael Martí, fisioterapeuta a Palafrugell, concreta altres causes. En primer lloc, l’augment de l’esperança de vida s’ha fet palès en un increment de pacients d’edat més avançada. «També influeix el fet que es cuiden més i, per tant, l’artrosi apareix més tard». Tot i així, també ha notat més pacients que tenen artrosi en edat prematura. «Això es deu a l’excés d’exercici físic i sense mesura que, a la llarga, acaba passant factura, ja que si exigim més les articulacions, se sobrecarreguen».

Mesures per prevenir-la

Martí especifica que la funció dels fisioterapeutes és tractar el dolor a través de tècniques diverses, com ara manuals d’electroteràpia i termoteràpia i prevenir l’aparició del desgast. «Insistim en una sèrie de recomanacions clares: evitar l’obesitat i fer exercici regular, sense sobrepassar-se». El fisioterapeuta també insisteix en la importància de treballar de forma multidisciplinari, amb altres especialistes mèdics.

Per últim, recorda que a part de l’exercici en excés també hi ha altres moviments que poden repercutir en l’aparició de l’artrosi, com per exemple els reiteratius. «Els xofers, per exemple, són propensos a patir una sobrecàrrega al menisc pels moviments rotatius dels peus». Per saber si un moviment és repetitiu i propens a patir artrosi, Martí recomana visitar-se amb un fisioterapeuta. «És difícil establir un protocol de prevenció genèric, per això és important que visitem els pacients per tal d’establir unes pautes més personalitzades».