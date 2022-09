El 21 de maig del 2015, una incidència en el centre de control de trànsit de Rodalies, instal·lat a l’estació de França de Barcelona, va deixar fora de joc el sistema ferroviari de Catalunya. «És com si en un aeroport s’avariés la torre de control», va resumir llavors un responsable de Renfe. Set anys més tard ha passat cosa força similar. Tanmateix, ahir matí l’error no ha estat en el Control de Trànsit Centralitzat (CTC), sinó en l’actualització dels sistemes informàtics vinculats a aquest centre de comandament. Per entendre’ns, com si una empresa canviés el sistema operatiu de tots els ordinadors de la seva oficina i després no funcionessin, amb la diferència que l’error ferroviari ha afectat prop de 80.000 persones.

Un portaveu d’Adif aclareix que, efectivament, el CTC «no ha caigut», com sí que va passar al maig del 2015. Perquè, si hagués col·lapsat, tots els senyals i semàfors de la xarxa ferroviària de Catalunya s’haurien posat en vermell. I assegura que això no va passar. El que realment va succeir ahir matí, va ser que l’actualització del sistema informàtic que permet la comunicació amb els trens ha fallat, de manera que la transmissió amb els maquinistes va saltar pels aires. I això, òbviament, és un perill, perquè per molt automatitzat que estigui el sistema, sense comunicació directa no es poden enviar avisos als combois. És a dir, la torre de control de l’aeroport sap perfectament on són els avions i on van i pot decidir derivar-los a una o una altra pista, però no pot parlar amb ells.

Havia de ser una maniobra rutinària, però la cosa es va anar embolicant, i de quina manera. Ara, la pregunta surt tota sola: Per quin motiu es fa una actualització informàtica un divendres a primera hora? No és millor assegurar el tret i fer-ho la nit de dissabte a diumenge? Aquesta i moltes altres qüestions es posaran sobre la taula durant la investigació que va prometre iniciar Adif enels pròxims dies per aclarir les causes d’un error que va ser molt i molt greu.