El 21 d’agost, un conductor va envestir un grup de ciclistes i dos d’ells van morir i un tercer va resultar crític a Castellbisbal. Els Mossos d’Esquadra van detenir el conductor del vehicle el mateix dia i aquest, a més, anava drogat en el moment de l’accident. El jutge el va enviar a presó provisional i haurà de respondre, entre d’altres, per dos delictes d’homicidi, conducció temerària i conducció sense permís, així com també abandonament del lloc de l’accident. Aquest és un exemple d’abandonament de l’accident amb conseqüències, a més, molt tràgiques.

Arran d’això es van incrementar més els controls a ciclistes i el cap de setmana del 27 i 28 d’agost, els Mossos de Trànsit a Girona van denunciar fins a 51 conductors per no avançar amb seguretat a ciclistes. Dotze d’ells va ser de forma penal, ja que van avançar-los generant una situació de perill. Per als primers suposa una sanció de 200 euros, però per als segons -denúncia penal- també la reducció de sis punts del seu permís de conduir. El cap dels Mossos de Trànsit a Girona, Joan Costa, diu que la moto espiell els ha estat molt útil en aquests casos, perquè no essent logotipada ha pogut apreciar molt millor la infracció. D’aquests controls, també amb motos, en fan sovint a terres gironines, ja que segons recorda és terra tant de motoristes com de ciclistes.

Costa demana conscienciació a tothom que circula a la carretera i que els ciclistes recordin que cal ser visibles als 150 metres i que han de portar una peça reflectant, així com també llum.