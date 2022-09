«Els gossos no et jutgen»

«El gos no et jutja, li és indiferent si et falta un braç, si tens una malaltia de qualsevol tipus o fins i tot si has comès un delicte de sang», diu Albert Marquès Martín, educador social i cap del Centre de Teràpies Assistides amb Cans (CTAC) a Girona, quan parla de les principals raons per les quals les intervencions assistides amb gossos funcionen. «És fàcil crear un vincle entre l’animal i la persona, i això alhora causa estímuls molt positius: motivacionals, emocionals i d’actitud», explica. També aclareix que aquest és un vincle comfortable, i això fa que tant persones grans com persones amb autisme, gent en centres penitenciaris o hospitals es puguin sentir a gust a l’hora de tenir una intervenció que requereixi un esforç emocional o físic.

Els animals son una eina de suport al servei del terapeuta cada vegada més utilitzada, i el gos és l’animal més comú per dur a terme aquesta tasca, ja que aquest és un ésser viu que busca directament la relació amb les persones i «és un agent socialitzador», comenta Marquès. «Podem parlar d’algú amb qualsevol patologia o sense: el gos s’aproparà i et farà sentir comfortable», diu l’educador, i afegeix que «per aquesta mateixa raó, la persona intervinguda tindrà més ganes d’esforçar-se i obrir-se per fer la sessió que pertoqui».

Centres a Girona

El primer centre de Catalunya que va començar a oferir aquest servei va ser el CTAC, i ara fa 13 anys que està obert a Girona. Els professionals que hi treballen ofereixen diferents tipus d’intervencions assistides amb gossos depenent dels estudis amb els que comptin: per a les activitats assistides es necessita ser tècnic en intervencions, i per a la teràpia i l’educació assistida amb gossos el personal ha de tenir estudis en l’àmbit de la salut i de l'educació, respectivament. El centre també ofereix formació que permet, a qui hi estigui interessat, poder dur a terme activitats de lleure a grups no terapèutics o educatius.

Al principi, el centre tractava principalment persones amb diversitat funcional i gent gran. Amb el pas dels anys, han vist que el gos pot ser beneficiós en altres espais i han començat a fer més projectes en l’àmbit educatiu, no només fent activitats extraescolars sinó també incloent-les dins l’horari del pla educatiu. Tot i així, segueixen treballant amb gent gran, fan tallers ocupacionals i treballe en escoles d’educació especial, centres de persones amb pluridiscapacitats, autisme o paràlisi cerebral, entre altres. «Treballem amb molts col·lectius, no n’hem vist un en el qual els gossos funcionin millor que en altres, a cada grup es fomenten unes coses o altres», diu Marquès, assegurant que «hi ha moltes fites, que son diferents per a cada persona, i que per petites que siguin ja son canvis positius».

L’equip del centre UAU by Marta Vila, dirigit per Marta Vila i ubicat a Girona, també ofereix, principalment, intervencions assistides basades en l’educació. Fan tallers individualitzats a escoles, on tracten problemes conductuals, d’entre altres. A més, organitzen activitats més lúdiques a casals, com a activitats extraescolars, on ensenyen esports coneguts i d’altres no tant comuns. A part d’això, també fan tallers per a gent gran i per a persones amb dependència, encara que aquesta no és la seva principal feina. Igual que al CTAC, una de les tasques que porten a terme a és la de formar personal. Tot i que abans ho feien només de manera privada, ara l’empresa ha aconseguit acollir-se a la fundació UdG, que ofereix una educació pública.

D’altra banda, Marquès explica que des del seu centre també ensinistren els cans amb els quals treballen des de que aquests son cadells, però compten amb un seguit de races específiques i descataloguen les «potencialment perilloses», acollint-se a la llei de gossos d’assistència. «Hi ha unes races que, per la seva predisposició genètica, gaudeixen més fent aquesta feina i tenen unes característiques específiques que els fan més aptes, com serien el golden i el llaurador, de mida mitjana, i el cavalier, de mida petita», explica Marquès. Al centre tenen en compte, sobretot, el benestar de l’animal: «Sempre eduquem en positiu perquè el gos ha de passar-ho bé, no podem pretendre millorar la vida de les persones lucrant-nos del benestar del gos i sense tenir-lo en compte», diu. «Si veiem que ja no tenen energia per fer activitats regalem el gos a una de les families més properes », assegura l’educador.

Vila explica que el seu centre compta amb un seguit de professionals que es dediquen a l’ensinistrament caní a domicili.«Eduquem tant a cadells, perquè tinguin un aprenentatge bàsic i sàpiguen socialitzar, com gossos reactius extrems», indica, i afegeix que «hi ha molts pocs llocs que facin aquest servei». Vila també porta el sector d’educació canina de l’Ajuntament de Girona,-que ofereix activitats gratuïtes-, i també és l’educadora canina i felina de l’empresa Canis.