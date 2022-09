Més de 15 denúncies al dia per ciberdelictes a les comarques de Girona

Cada dia es denuncien més de quinze casos de ciberdelictes de mitjana a la província de Girona. Aquesta pràctica delictiva es va disparar durant la pandèmia, però sembla no tenir aturador i durant l’any passat se’n van registrar 5.624. Això suposa un creixement del 4,61% respecte als casos coneguts per la policia el 2021.

Si s’analitzen les dades publicades des de 2015 -quan s’hi afegeixen les dels Mossos d’Esquadra-, es pot veure com en set anys s’han multiplicat els casos i s’han elevat en un 181%. Així, el 2015 hi va haver 1.998 casos denunciats, una xifra que quedava lluny dels fets coneguts l’any passat.

Aquetes dades mostren com hi ha molta gent que cau en els enganys del cibercrim, sobretot en estafes bancàries i altres tipus de fraus. Aquests dos delictes informàtics són els que suposen una major casuística i sovint consisteixen en enganys que poden suposar el robatori de dades personals o fraus a través de compres que mai arriben.

Les ciberestafes de tipus bancari van suposar l’any passat 3.645 denúncies i en el capítol d’altres estafes també hi ha 1.684 casos coneguts per la policia. La suma ja suposa gairebé el 95% del total dels delictes denunciats.

Les altres casuístiques més denunciades a la policia durant l’any passat van ser les relacionades amb delictes d’amenaces (65), el descobriment o revelació de secrets (54), la usurpació de l’estat civil (44) i les coaccions (38), segons l’Informe Sobre la Cibercriminalitat a Espanya fet públic pel Ministeri de l’Interior. La ciberdelinqüència també ha crescut per l’ús de les xarxes socials. La policia tracta sovint casos d’amenaces i coaccions a través de les xarxes, i els menors d’edat i els més joves sovint són el blanc d’aquests ciberassetjadors.

Aquest increment del cibercrim ha obligat els principals cossos policials a tenir unitats dedicades exclusivament a lluitar contra aquest tipus de delicte. Però, com expliquen sovint els seus investigadors, aquest és un camp delictiu que no presenta un gran índex de resolució dels casos. Hi ha diversos motius, però amb el que es troben sovint és que acaba essent molt complicat arribar fins als ciberdelinqüents i encara més portar-los a judici.

73 detinguts o investigats

L’informe mostra que dels 5.624 casos registrats a la província, només se n’han aclarit 598, el que representa encara no un 11% del total. Una altra mostra de la baixa resolució és que, per a tots aquests delictes, es va aconseguir detenir o investigar 73 persones a les comarques gironines.

Malgrat ser xifres baixes, cal dir que són més altes que l’any anterior, i per exemple la resolució de casos ha pujat un 33% si es té en compte que l’any passat la policia en va tancar 444. També s’ha elevat el nombre d’arrestos (un 25%) per ciberdelictes, tot passant de 58 a 73.

De totes les detencions realitzades a l’Estat se’n pot treure un perfil del detingut o investigat per aquets tipus de fets. És el d’un home d’entre 26 a 40 anys, de nacionalitat espanyola i que majoritàriament ha estat detingut per un cas de frau informàtic.

En canvi, si parlem de les víctimes de ciberdelinqüència, pertanyen al sexe masculí, tenen entre 26 i 40 anys i són objecte, principalment, dels delictes de fraus informàtics, amenaces i coaccions i falsificació informàtica.

Tot i això, si s’analitza la distribució global d’incidents coneguts per àmbit i sexe, les dones excedeixen en percentatge les víctimes de sexe masculí quan es tracta de fets relacionats amb la falsificació informàtica (usurpació de l’estat civil), accés i intercepció il·lícita (descobriment i revelació de secrets), contra l’honor (injúries) i els delictes sexuals.

Durant l’any passat, es van conèixer 4.987 víctimes de delictes informàtics a la província de Girona. D’aquestes, 52 eren menors d’edat.

Setzena província d’Espanya

La província de Girona és la setzena amb més fets delictius d’aquestes característiques a Espanya. Encapçalen el «top 20» les províncies de Madrid (53.039) Barcelona (36.008) i València (16.679).