Molló disposarà de pista coberta després de l’aprovació de la millora de la zona esportiva que es va fer en el darrer ple municipal. L’obra consistirà en l’extracció de les columnes de llum actuals i l’obertura de rases per fonamentar els pilars de la coberta. Vuit pòrtics serviran de suport per l’acabat de la coberta de teula ceràmica àrab. Paral·lelament, s’instal·laran noves llumeneres de led i plaques solars fotovoltaiques a totes dues vessants de la coberta, així com els captadors solars per a aigua calenta sanitària.

El projecte té un cost de 452.113 euros, impostos inclosos, aportats en un 55% pel Pla Únic d’Obres i Serveis de la Generalitat, un 20% per la Diputació de Girona i la resta per fons del mateix municipi.