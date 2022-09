«La polarització ha fet que el discurs polític perdi riquesa argumentativa»

Si penso que la capacitat de sostenir un debat intel·lectual dels polítics actuals està per sota de la dels d’abans, m’equivoco?

Un estudi realitzat per l’Institut de Ciències Polítiques i Socials (ICPS) de Barcelona estima que la polarització a Espanya i a Catalunya és molt gran. I quan la polarització es trasllada al discurs polític, aquest perd la capacitat deliberació, de debat, de discussió... Són pols absolutament enfrontats i, per tant, les argumentacions s’articulen pel que disposen els altres i no tant per les conviccions personals. En aquest sentit, la polarització porta a un empobriment de la riquesa del debat i de l’oratòria, per buscar un terme del segle XIX. Sí, és cert, hi ha la coincidència general que el discurs dels polítics en les seves intervencions públiques ha perdut riquesa argumentativa.

Vostè va presidir el Consell Audiovisual d’Andalusia. Sortir constantment als mitjans, com fan molts polítics, no millora la seva capacitat argumentativa?

La necessitat de produir una comunicació continua, sigui a través de les xarxes socials o en declaracions, per intervenir i guanyar l’espai públic fa que, molts cops, el discurs públic quedi limitat a la confrontació.

Parla de polarització en la política. I en el seu món, l’acadèmic, no n’hi ha?

Crec que en menor mesura. Els valors sempre estan presents en l’elaboració intel·lectual i negar-ho seria absurd. Deia Davenport que «si els valors no es deixen entrar per la porta principal, entren per la de servei». El discurs polític va carregat de valors i l’acadèmia també, però és important veure quins són aquests valors. Si són la justícia, la igualtat, la participació... doncs anem bé; si, en canvi, els valors dels que arrenca l’estudiós són el supremacisme o la confrontació, s’hauria d’assenyalar.

I no es fa?

Molts cops, quan en la seva reflexió, l’estudiós o l’intel·lectual parteix d’aquesta valors, no ho anuncia de manera clara.

En el congrés de Girona hi havia moltes comunicacions sobre l’augment dels populismes, sobretot els d’extremadreta. És una reocupació de politòlegs o una realitat?

[Francis] Fukuyama acaba de fer una reconsideració sobre el que va ser El final de la història. Estem veient la incorporació del populisme de forma transversal a tots els partits i, més concretament, del populisme extrem vinculat a posicions no plenament democràtiques. Parlo de la puixança de les posicions d’extrema dreta i dels populismes a Hongria i Polònia, passant pels països nòrdics. També del més del 25% de vots de França, del que ha passat a Espanya amb Vox en els últims quatre anys, o a Portugal, o a Itàlia... Estem veient el ressorgiment d’un populisme de dretes, no ja conservador sinó negacionista envers les posicions de la democràcia clàssica.

El populisme de dretes guanya terreny perquè l’esquerra ha abandonat el seu lloc? El seu capteniment amb l’ecologisme o el feminisme ha fet que, potser, hagi deixat de banda la defensa del que havíem anomenat la classe obrera?

No m’atreviria jo a afirmar-ho tan clar, però sí que un professor de Ciència Política ara resident a Catalunya, Ramon Cotarelo, té un magnífic llibre: De l’estat del benestar a l’estat del malestar. És a dir, la consecució i l’extensió dels beneficis socials i beneficis de l’estat del benestar porten un canvi en les societats tradicionals que generen, també, un malestar en la mesura que les aspiracions són més grans. Les societats desenvolupades actuals tenen poc a veure amb les societats de fa tot just 50 o 70 anys.

Com es materialitza aquesta diferència? Un exemple.

Fins fa dos anys, ningú es podia imaginar l’assalt del Capitoli a Washington abans de la presa de possessió de Biden. Era imaginable. Això suposa que hi ha riscos per a la democràcia. Fins i tot als Estats Units, que és una de les democràcies històricament més consolidades, es va veure amenaçada la voluntat popular expressada en unes eleccions.

Travessem l’Atlàntic. A Europa tenim un estat del benestar consolidat. Hi ha por a perdre’l?

No hem estat sempre en l’estat del benestar. Deia un professor i col·lega a qui, precisament, hem homenejat en aquest congrés, Julián Santamaría Ossorio, que la democràcia està sustentada sobre valors biodegradables. És a dir, que amb el temps són desagradables per moltes raons com ho poden ser el plàstic o determinats materials. La democràcia no s’aconsegueix i es manté permanent. Necessita actituds, comportaments i elements culturals.

I com s’incideix en aquests elements?

Tenen rellevàncies les institucions públiques i, també, els mitjans de comunicació. La comunicació ha variat radicalment. Pot tenir el mateix valor tota una xarxa de comunicació de premsa, de ràdio, de televisió, de grups multimèdia que un tuit d’una sola persona en un moment concret. Circumstància que pot ser bona per a la llibertat d’expressió, però que porta molts riscos perquè hi ha molts bulos i no tot són veritats. I aquest tuit o aquesta inserció de Facebook pot arribar a milers de persones.

Les xarxes socials no es poden controlar d’una manera efectiva, per tant, la solució no passa per la formació, per l’educació?

Passa per la cultura. És a dir, si els valors dominants d’una societat estan basats en la cultura cívica varia molt que si els valors són autoritaris, localistes o molt primitius. Estem en risc, no només a Espanya sinó en les societats desenvolupades, que el model de cultura participativa, de cultura cívica es vegi superat per les cultures autoritàries i no democràtiques.

Covid, canvi climàtic... Els nous problemes globals també posen en dubtes els models de societat?

Indubtablement. El canvi climàtic és quelcom on no tenim posada tota la transcendència que poden tenir les variacions de les condicions meteorològiques que regulen l’alimentació i els diferents factors per a la supervivència humana. El canvi climàtic està allà i no sabem les conseqüències que pot tenir. La incidència d’aquest canvi en la cultura o en la comunicació és un altre interrogant. Estem davant molts interrogants i incerteses.

Doncs tornem a la cita de Madeleine Albright que va recordar el ministre i politòleg Joan Subirats en l’obertura del congrés. Ens calen noves idees.

Però les idees no són com el descobriment d’una vacuna. Fixa’t que en pocs mesos es va trobar una vacuna per a la Covid. Els canvis electorals no es fan en un o dos anys. Els elements es degraden pel pas de molt temps, però per a la construcció de valors democràtics també cal aquest temps. Aquí és molt important l’educació, això no obstant, les transformacions en educació no tenen els ritmes dels períodes polítics de les legislatures. No es desenvolupen en quatre anys, diria que cal, pràcticament, el pas d’una generació a l’altra.

Així ho tenim complicat?

Són molts els reptes que tenim al davant. L’optimisme que teníem fa 15 o 20 vint anys, quan semblava que ja ho havíem aconseguit tot, en el que Fukuyama deia que era El final de la història, hem ara vist tot que és degradable i que es pot destruir.