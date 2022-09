Abans que s’acabi l’any, Adif vol que tots els trens de la línia d’ample convencional entre Barcelona, Granollers i Girona passin ja per l’interior de l’estructura de la futura estació de la Sagrera. I per poder fer-ho, vénen tres mesos intensos d’obres que afectaran a les tres línies de tren que connecten les comarques de Girona amb Barcelona. Segons Adif, es tracta d’«una de les majors actuacions ferroviàries dels darrers anys a Espanya», que implicarà canvis en els recorreguts dels trens al llarg de tres mesos.

Els principals afectats per aquests canvis seran els usuaris de les línies R1, R2 Nord i R11. La principal afectació es produirà entre dilluns que ve, 19 de setembre, i el 2 de desembre, ja que els trens de l’R2 Nord i l’R11 iniciaran i finalitzaran el seu recorregut a Sant Andreu Comtal, des d’on es transbordaran a la parada de Sant Andreu de la línia 1 del metro. En sentit invers, des de Barcelona-Sants, Adif recomana utilitzar les línies R3 i R4 per arribar a l’actual estació de la Sagrera-Meridiana. Des d’allà, podran enllaçar amb un servei especial d’autobusos en hora punta o anar amb metro (línia 1) fins a Sant Andreu. En aquest sentit, s’establirà un servei complementari d’autobusos llançadora entre Sant Andreu i la Sagrera-Meridiana entre les sis i les deu del matí, així com de quatre a vuit de la tarda, que circularan cada quinze minuts els dies laborables. A més, durant tot el període que durin les obres, els trens de l’R11 faran parada a totes les estacions entre Granollers Centre i Sant Andreu Comtal, el que permetrà freqüències de quinze minuts durant els dies laborables i de 30 minuts els caps de setmana.

Abans que tot això comenci, tanmateix, aquest cap de setmana (17 i 18 de setembre) els trens de l’R2 nord i l’R11 iniciaran i acabaran el seu recorregut a Montcada i Reixac. Per això, durant aquests dies s’establirà un servei de bus complementari cada quinze minuts entre les sis del matí i les deu de la nit, que anirà fins a l’estació de Sagrera-Meridiana, per tal de poder anar fins a Barcelona.

A partir del 3 de desembre, i fins el dia 10 d’aquell mes, hi haurà noves desviacions per als usuaris de l’R2 nord i l’R11. En aquest cas, els combois tornaran a començar i acabar el seu servei a Montcada i Reixac, de manera que es tornarà a establir el mateix horari de busos complementaris.

Pel que fa a la R1 (és a dir, la línia que passa per la costa), entre el 17 i el 19 de setembre i els caps de setmana del 29-30 d’octubre i 12-13 de novembre els trens iniciaran o finalitzaran el seu recorregut a Badalona. Des d’allà, Adif suggereix que els viatgers vagin fins a la parada de la línia 2 del metro Badalona Pompeu Fabra per poder fer transbordament.

40 nous agents d’informació

Adif ha assegurat que és «conscient» de la importància de les tres línies de Rodalies que patiran afectacions, ja que es troben entre les més utilitzades. En concret, segons les xifres de Renfe, l’R1 transporta 41.450 viatgers un dia feiner i 30.409 el cap de setmana, mentre que l’R2 nord i l’R11 fins a 31.569 de dilluns a divendres i 23.219 dissabtes i diumenges. Per tot plegat, Renfe ha reforçat el personal d’informació i atenció al client amb 40 nous agents, que s’encarregaran d’orientar i donar instruccions als passatgers que estiguin desorientats.

Tot i que les línies gironines seran més afectades, les obres de la Sagrera comportaran canvis en alters traçats. Per exemple, el servei de trens a l’aeroport es farà amb origen o destinació a l’estació de França durant els períodes en què es portin a terme les obres.

Mentre durin els treballs, els títols de Renfe seran vàlids per fer servir el servei de metro a les estacions afectades.

Més de 600 operaris per fer 4,3 quilòmetres de via nova

Al llarg dels propers tres mesos, fins a 600 operaris treballaran per poder enllestir els 4,3 quilòmetres de vies noves que passaran per la futura estació de la Sagrera, la meitat de les quals aniran soterrades, i que permetran encabir la línia de Barcelona-Granollers-Girona a la infraestructura. «Es tracta d’una fita històrica en la què portem treballant molt de temps», va assenyalar ahir el secretari general d’Infraestructures, Xavier Flores. Això sí, de moment els trens gironins passaran per l’interior de la Sagrera, però no s’hi podran aturar fins que l’estació estigui acabada. Per a fer els treballs, Adif ha anunciat que utilitzarà «maquinària pesant de diferent tipologia».

La nova estació tindrà tres plantes. En aquests moments, la inferior ja està completada i és per on circularan els trens de Rodalies. El nivell intermedi acollirà el vestíbul de la instal·lació i l’aparcament. A la planta superior s’ubicarà l’alta velocitat. Amb tot, hi confluiran l’alta velocitat, trens Regionals i de Rodalies, les línies 4, 9 i 10 del metro i busos urbans i interurbans.