La Universitat de Girona (UdG) ha organitzat una estada internacional a Torroella de Montgrí i Pals per idear propostes d'adaptació del territori al canvi climàtic. Les activitats estan enfocades per a estudiants i professors de la UdG i també d'universitats de Finlàndia, Països Baixos i Itàlia. Entre el 12 i el 19 de setembre els professors i estudiants visitaran diferents espais del territori, parlaran amb agents locals i escoltaran conferències amb l'objectiu de reflexionar sobre la realitat que hi ha en aquesta zona del Baix Empordà. A partir d'aquí els participants reflexionaran sobre quines accions es poden aplicar per combatre l'emergència climàtica.

Aquest dilluns ha començat l'estada internacional que acull la UdG per pensar accions per combatre l'emergència climàtica. Es tracta d'una acció del programa Savingscapes, impulsat pel Departament de Geografia de la universitat gironina. En aquesta estada hi participen estudiants i professors del centre gironí i també de la Universitat de Finlàndia Oriental, la Universitat de Wageningen (Països Baixos) i la Universitat Iuav de Venècia (Itàlia). Tots ells reflexionaran sobre les accions que es poden emprendre a partir de les dades de percepció del paisatge obtingudes a partir d'una eina de ciència ciutadana que s'ha desenvolupat en aquest projecte. Es tracta d’un qüestionari que pretén identificar llocs i paisatges de particular valor entre les comunitats locals. L’enquesta participativa ha obtingut respostes de residents i turistes així com també d’actors econòmics i gestors. Així mateix, les persones que participen al laboratori treballaran amb un seguit de storymaps de l'àrea d'estudi, com a recurs pedagògic innovador. Aquesta estada està finançada pel programa Erasmus+ i es tancarà el dilluns de la setmana que ve, dia 19, amb la jornada 'Adaptació territorial col·laborativa al canvi climàtic: el cas del Baix Ter'. En ella es presentaran i debatran els resultats obtinguts en el laboratori i hi participaran persones expertes i es posaran en comú les idees de com avançar en el model de cogovernança col·laborativa.