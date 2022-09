Vuit autobusos surten de Girona per anar a la marxa de Barcelona

Desencís més que il·lusió. Indignació més que confiança en la classe política. No obstant això, centenars de gironins no van dubtar a desplaçar-se ahir fins a Barcelona per acudir a la gran manifestació. En total van ser vuit els autobusos- set dels quals gestionats per l’ANC i un per l’ADAC- que van sortir des de l’aparcament del pavelló de Fontajau ahir al migdia, dotze menys que el 2019, quan van ser vint, però gairebé el doble que l’any passat.

«La participació s’ha animat. A Girona pràcticament hem aconseguit doblar el nombre de persones que es van desplaçar l’any passat» explicava poc abans de la sortida el coordinador de l’ANC a Girona, Josep Vila, qui també va destacar que l’entitat ha aconseguit omplir autobusos en molts municipis de les comarques gironines.

Sobre les motivacions dels participants per acudir a la manifestació de Barcelona, Vila va apuntar que la gent «té ganes d’expressar-se i demanar a partits i entitats un full de ruta comú sense el qual l’independentisme no pot avançar». En la seva opinió, aquest 11 de setembre «ha de marcar un punt d’inflexió, compartint un projecte que ens il·lusioni i que ens faci avançar cap a l’objectiu final, que no és altre que la independència».

Per recuperar la unió

«La discrepància que hi ha entre les forces polítiques ha estat una motivació afegida per anar a Barcelona» afirmava poc abans de pujar a l’autobús la Carme, de 69 anys, que tot i admetre la desil·lusió que es respira dins l’independentisme, considera que la Diada «és de la ciutadania, no dels partits» i que cal «ser-hi».

Una opinió molt similar va expressar l’Olga, de 54 anys, que va assistir a la manifestació de Barcelona per «reivindicar que volem ser un país independent» i mostrar el seu desacord amb uns polítics «que no fan el que van prometre». Per tot això, en la seva opinió, és necessari «demostrar que som aquí, malgrat el govern». En comparació amb la massiva manifestació de la Diada de 2012, de la qual es compleixen deu anys, la manifestant va destacar que «hi ha hagut un abans i un després de l’1 d’octubre. Abans hi havia molta il·lusió, ho teníem a tocar i ara veiem que no és tan fàcil». Al seu costat, en Xevi, de 56 anys, també es va mostrar partidari de seguir amb les mobilitzacions. «Hi hem de ser sempre, sigui el moment que sigui. S’ha de normalitzar la mobilització, malgrat el moment polític, social o econòmic. Si no sabem ser-hi en totes les circumstàncies, siguin favorables o no, el nostre procés defallirà segur» va postil·lar.

En Carles, de 65 anys, es va mostrar crític amb l’absència del president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, a la convocatòria de la capital catalana. «Gràcies al senyor president m’he decidit. No tenia gaire intenció de desplaçar-me a Barcelona aquest any, però quan va anunciar que no hi assistiria, em vaig acabar de decidir» va assenyalar. En comparació amb la Diada de 2012, considera que «ara la gent està una mica cansada, sobretot gràcies a la classe política. El poble segueix al mateix lloc, però hi ha senyors que es dediquen a frenar-nos» va puntualitzar.