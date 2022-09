El mes d’agost a l’aeroport de Girona-Costa Brava ha estat el millor dels últims tres anys, però tot i això encara s’ha quedat força lluny de les dades de 2019, abans de la pandèmia. Les instal·lacions de Vilobí d’Onyar han rebut 218.957 passatgers, el que suposa un creixement del 171,4% respecte l’agost de l’any passat, però encara està un 28,3% per sota el mateix mes de 2019. Si s’observa l’acumulat de tot l’any, a hores dara han utilitzat les instal·lacions 938.656 usuaris. De nou, això suposa un creixement important respecte els vuit primers mesos de l’any passat (gairebé un 500% més), però representa un 32,5% menys que durant el mateix període de 2019.

Segons les dades fetes públiques ahir per Aena, la primera temporada de «normalitat» després de la pandèmia ha significat un increment de viatgers respecte 2020 i 2021, quan encara hi havia vigents restriccions per la covid-19, però no s’ha aconseguit recuperar el nombre de viatgers que hi havia el 2019. Tot i això, tot fa preveure que es podrà superar el milió de viatgers d’aquí a finals d’any. Sí que s’ha incrementat, a més, el nombre d’operacions, tant respecte l’agost de 2021 (han crescut un 24,2%) com el 2019 (se n’han registrat un 2,7%). En total, se n’han fet 2.430.

Aquest creixement en el nombre d’operacions també es veu reflectit en l’acumulat durant els primers vuit mesos de l’any. Al llarg d’aquest període se n’han fet 14.600, el que suposa un 71,6% més que l’any passat i un increment del 19,6% respecte el 2019.

I malgrat que l’aeroport de Girona està principalment dedicat al turisme, sobretot a l’estiu, les dades de mercaderies no són dolentes. Durant el mes d’agost s’han transportat 3.452 quilos, el que suposa un creixement del 210,7% respecte l’any passat i un lleuger descens, del 5%, respecte 2019. Tot i això, si s’observen les dades conjuntes dels vuit primers mesos de l’any, la xifra és molt positiva: s’han transportat 71.139 quilos, el que representa un augment del 134,4% respecte el 2021 però també un 36% més que el 2019.