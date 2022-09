Dipsalut ampliarà la xarxa de desfibril·ladors amb 128 nous aparells

L’organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona, Dipsalut, inicia enguany la segona fase del programa Girona, territori cardioprotegit es duu a terme després d’estudiar les necessitats dels municipis i constatar que caldria reforçar la xarxa per tal de cobrir adequadament alguns nuclis o espais públics. És per això que ampliarà la xarxa de desfibril·lació actual amb l’adquisició de 128 nous aparells, que se sumaran als 783 que ja es van implantar. D’aquesta manera, n’hi haurà 911 en total.

Es preveu que 82 dels nous aparells s’acabin situant a places, carrers o façanes d’equipaments municipals. Es prioritzarien els centres esportius, els de gent gran, les zones concorregudes i els nuclis aïllats sense bona cobertura per part dels cossos d’emergències, segons detalla l’organisme autònom. El contracte de subministrament d’aquests aparells ja està adjudicat i es va formalitzar a principis de juliol a l’empresa Cardiosos Global Protection i suposarà un cost de 312.741,44 euros amb l’IVA inclòs. Segons estipula, abans que finalitzi l’any es distribuiran i s’instal·laran els desfibril·ladors, les cabines de vigilància amb telefonia integrada i els panells d’informació.

Val a dir que l’adquisició d’aquests aparells es farà més tard del previst, ja que d’entrada el contracte s’havia adjudicat a una empresa que hi va renunciar.

Els 46 dispositius restants serien per reforçar les policies locals, vigilants municipals i altres serveis de primera resposta. Cada ajuntament pot sol·licitar un màxim de vuit desfibril·ladors (quatre per a espais o equipaments públics; i quatre més, per als cossos de primera resposta). Segons el procediment establert, una comissió cientificotècnica ha d’analitzar les sol·licituds i les prioritzarà segons els criteris establerts.

Els nous aparells tenen les mateixes característiques que els anteriors; també pel que fa al manteniment -Dipsalut en fa la gestió integral: revisió anual, neteja, resolució d’incidències i substitució d’aparells quan correspon.

Només hi haurà una diferència en els fixos, ja que en comptes de situar-se dins les columnes de color taronja, aniran dins un plafó que necessàriament haurà d’estar adherit a la paret.

Més de vuitanta vides salvades

La instal·lació de desfibril·ladors (DEAs) automàtics a les comarques gironines ha ajudat a recuperar 81 persones que havien patit una aturada cardíaca.

L’últim cas ha tingut lloc aquest 5 de setembre a Santa Coloma de Farners. Un home d’uns quaranta anys va caure desplomat a terra, al carrer, per una aturada cardiorespiratòria. Agents dels Mossos d’Esquadra van respondre immediatament a l’enrenou produït per l’incident. Van practicar les maniobres de reanimació a la víctima, utilitzant un dels desfibril·ladors que duen dins els vehicles. Poc després va arribar l’ambulància i els sanitaris van continuar amb la reanimació. Es va traslladar l’home a l’hospital. En menys de quatre mesos, s’han salvat cinc persones.