La Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya va reclamar ahir «superar les desigualtats educatives» i avançar cap al model d’escola inclusiva. En la roda de premsa d’inici de curs celebrada a l’escola Àgora de Girona, l’entitat va alertar que la irrupció de la pandèmia ha fet créixer les desigualtats en les oportunitats educatives de l’alumnat i va lamentar que la població vulnerable és qui n’ha rebut l’impacte més negatiu. En aquest sentit, va assegurar que l’educació «és la clau» per a superar les desigualtats socials i va defensar que el sistema educatiu «té l’obligació de contribuir a revertir» aquesta situació a través de l’increment i la millora dels recursos on hi hagi més necessitats socioeducatives.

En aquest sentit, l’entitat va plantejar una bateria d’accions, com ajuts directes a tots els centres educatius i «no només als de màxima complexitat»; potenciar l’oferta educativa no lectiva des dels centres en coordinació amb les entitats de l’entorn; menjadors gratuïts o a un «preu simbòlic»; l’ampliació de l’oferta de 0 a 3 anys per a la població «actualment exclosa» i la creació de nous centres en municipis rurals i en territoris «especialment» vulnerables. A més, la Federació també va defensar l’ampliació de l’oferta pública i gratuïta de places de Formació Professional i, en aquest sentit, va apostar per treballar amb agrupaments en la formació postobligatòria per a «oferir propostes més properes i adaptades als diferents contextos socials».

Pel que fa a l’escola inclusiva, l’entitat va recordar que ja fa cinc anys de la publicació del decret d’escola inclusiva (150/2017), i va lamentar que els avenços són «clarament insuficients». En aquest sentit, la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica va reclamar reduir l’alumnat als centres de màxima complexitat, millorar la formació dels equips, incrementar els recursos per a implementar els plans de millora i planificar estratègies per a la implementació dels nous currículums, impulsant també l’escola inclusiva. A més, l’entitat va apostar per a potenciar la Formació Professional per a atendre la diversitat de l’alumnat, consolidar l’oferta dels instituts escola i impulsar l’escola rural com a «element vertebrador del territori».

A més, la federació va assegurar que calen «canvis urgents» i «crítics» per a promoure la innovació i la «transformació educativa». La seva presidenta, Núria Larroya, va apuntar a la necessitat de recuperar zones educatives i crear-ne de noves, així com també crear consorcis en poblacions de més de 100.000 habitants. A més, va apostar per a donar competències als municipis en l’educació de 0 a 3 anys, els menjadors escolars i l’oferta educativa no lectiva.