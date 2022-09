Tots els vehicles que tenen més de quatre anys, obligatòriament, han de passar la ITV. Circular amb l’enganxina caducada, o bé fer-ho quan la inspecció és desfavorable i no s’ha anat directament al taller, es considera una falta greu. En aquests casos, la multa és de 200 euros. En els darrers anys, però, aquesta és una infracció que va a l’alça. Segons dades del Servei Català de Trànsit (SCT), que Interior ha fet públiques arran d’una pregunta parlamentària, a les comarques gironines cada vegada els Mossos d’Esquadra atrapen més conductors que circulen amb la ITV caducada.

Entre gener i juny, els agents de Trànsit ja han posat 4.098 denúncies per aquest motiu arreu de la demarcació. De mitjana, això suposa que cada dia atrapen 22 conductors que circulen amb la ITV caducada. Bé sigui en un control específic per controlar la documentació, en un altre de rutinari -per exemple, els d’alcoholèmia i drogues- o perquè hi ha hagut un accident i els mossos s’han desplaçat fins al lloc del sinistre. Sobretot, allà on s’han interposat més denúncies és a la zona del Gironès i a l’Alt Empordà. De fet, les àrees regionals de trànsit (ART) de Girona i Figueres sumen més de la meitat de les multes (2.820). També, perquè la mobilitat hi és elevada i perquè en aquestes zones hi passen algunes de les artèries viàries de la demarcació (com l’N-II o l’autopista AP-7).

Anar sense la ITV, però, no és l’única infracció relacionada amb els papers del vehicle que ha anat a l’alça. També creixen aquelles denúncies contra conductors que surten a la carretera sense assegurança. En aquest cas, sempre que aturen un vehicle, ja sigui durant un control preventiu o perquè ha comès una infracció, els Mossos d’Esquadra s’asseguren sempre que tingui pòlissa. Entre gener i juny, arreu de la xarxa viària gironina, la policia ha atrapat 771 conductors que no en tenien cap de contractada.