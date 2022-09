Joan B. Casas, exdegà del Col·legi d’Economistes de Catalunya, va assistir ahir a la Cambra de Comerç de Girona per oferir una xerrada anomenada «L’infrafinançament públic a Catalunya: Conseqüències en el benestar i l’economia». DCasas va exposar la preocupació que té el col·lectiu d’Economistes pel benestar per l’empitjorament dels sis pilars que consideren bàsics, com són l’ensenyament, la sanitat, els serveis socials, l’habitatge, les rodalies i les pensions.

I és que cada habitant català aporta al sistema de finançament comú dels serveis públics 3.224 euros, però, en canvi, en rep menys: 2.393. Casas ho considera una «distribució injusta», ja que Catalunya és una de les quatre comunitats autònomes espanyoles -juntament amb Balears, Madrid i País Valencià-, que rep menys del que guanya. De fet, el dèficit de l’economia catalana ha mantingut les sèries del PIB al voltant del 8% en els últims 20 anys. «És difícil canviar-ho», comentava. A més, l’economista exposa que aquest finançament és «ineficient i inequitatiu» i també deia que «és insòlit que el subvencionat acabi tenint més recursos que el subvencionador».

Casas també va explicar que des de l’any 2000 hi ha hagut dos factors que han agreujat encara més la situació. Un és que entre 2002 i 2018, Catalunya va ser la comunitat autònoma amb més ocupació. L’altre, que entre 2000 i 2020 van arribar dos milions d’immigrants. Aquesta combinació, sumant els pocs recursos, és «explosiva». En aquest sentit, l’economista també va comparar la situació catalana amb la de Madrid, que va definir com «l’illa de Jersey sense mar», i és que des del 2011 fins al 2015 va acumular una gran quantitat de fortunes per tot el que s’acaben estalviant en impostos. «És absolutament immoral i, fins i tot, esperpèntic», sentenciava.

Per resoldre tots aquests problemes, els Economistes pel Benestar afirmen que l’únic a solució és que Catalunya ingressi i administri directament tot el que rep. D’aquesta manera, podria resoldre totes les mancances dels serveis públics. Ara per ara, aquest sistema que segons el col·lectiu no porta enlloc i no funciona, no fa més que empitjorar la situació i que això podria tenir «efectes en el futur com a país desenvolupat».