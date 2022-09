Diuen que els humans som l’única espècie que cada estiu torna a descobrir que fa calor. Però la sospita que l’escalada de temperatures ha vingut per a quedar-se ha provocat una onada de solidaritat entre la comunitat docent que, a través de les xarxes socials, insten al departament d’Educació a moure fitxa abans que la flaire de les castanyes acabades de torrar comenci a escolar-se per la finestra.

Però si bé la fórmula inicial era més conservadora, aviat les reivindicacions en forma de tuit van apostar per a aportar la prova del delicte amb instantànies de termòmetres que s’enfilaven fins als 40ºC a les aules. Però aquesta setmana, alguns docents han anat un pas més enllà i han volgut exhibir les samarretes post-partit. Així, després d’impartir l’assignatura de torn, han publicat als respectius perfils de les xarxes socials una selfie de les camises amarades de suor. Una tendència que, de ben segur, guanyarà nous feligresos.

Mentrestant, el departament d’Educació reparteix una comanda de ventiladors als centres educatius «on s’ha detectat un exposició a temperatures més altes». Però d’altres, com l’escola Verd de Girona, lamenten que fa dos anys va ser la mateixa conselleria qui els va obligar a retirar els aparells instal·lats al sostre al·legant que, per seguretat, les escoles no podien tenir ventiladors penjant. Ara, tot i que els han enviat un ventilador de peu, lamenten que «només remou aire calent» als «quatre alumnes que s’asseuen al seu davant». Els centres educatius fa mesos que reclamen mesures urgents, des d’aparells d’aire condicionat perquè els alumnes no quedin estabornits per cops de calor a arbres que facin ombra al pati, però qui dia passa, any empeny.