S'ha activat aquest dijous, cap a dos quarts de nou de la nit, l'alerta del pla Inuncat davant la previsió que hi hagi pluges torrencials les pròximes dues hores a diverses comarques del terç nord de Catalunya com ara la Garrotxa, Osona, el Pla de l'Estany, el Gironès i la Selva. La precipitació pot arribar a superar el llindar dels 40 litres en mitja hora, i pot anar acompanyada de pedra i vent. El subdirector de Protecció Civil, Sergi Delgado, ha alertat en declaracions a l'ACN que la pluja pot provocar la crescuda sobtada de rius o afectar zones inundables, i ha recomanat als conductors que no creuin aquest tipus de zones.

L'alerta del pla Inuncat s'ha activat per l'observació de pluja torrencial que ha fet el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), una pluja que, segons Delgado, "a la Garrotxa ja supera els 40 litres per metre quadrat en mitja hora".

L'SMC ha pronosticat que en les properes dues hores les tempestes puguin abastar també altres comarques com Osona, el Pla de l'Estany, el Gironès i la Selva. Es preveu per tant "que hi pugui haver un creixement sobtat de rius i rieres, sobretot a les capçaleres".

De la mateixa manera, Delgado ha demanat no circular per vies inundades, no travessar acumulacions d'aigua i mantenir "la màxima precaució" les dues properes hores. "És de nit, hi ha gent circulant, les vies secundàries, camins, poden quedar inundats i són perillosos. Per tant és millor utilitzar la xarxa viària principal".