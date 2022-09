La millora de la plaça del Carme d'Olot serà l'única representat de l'Estat en la XII Biennal Iberoamericana d'Arquitectura i Urbanisme. Aquest esdeveniment es farà la setmana vinent a Mèxic i serveix per promocionar projectes que donin solucions a les formes d'habitar o millorin l'accés i la qualitat de l'habitatge. El projecte premiat és 'Bon dia, Carme!' i surt del procés participatiu del PIAM del Nucli Antic. El projecte ha comportat la renovació de l'arbrat i la il·luminació i l'obertura de dos nous establiments. De tota manera, aquest projecte de millora ja va rebre tres distincions en els premis FAD (els de Ciutat i Paisatge, el del Jurat i el d'Opinió).

La reactivació de la plaça del Carme d'Olot ha rebut una nova distinció, en aquest cas de la XII Biennal Iberoamericana d'Arquitectura i Urbanisme. El projecte premiat es titula 'Bon dia, Carme!' i és obra d'Eduars Callís i Guillem Moliner (Unparelld'arquitectes). Aquest projecte va néixer arran del PIAM del Nucli Antic i consta de diverses accions que responen als objectius de millorar el confort urbà, posar en valor el patrimoni i dinamitzar les plantes baixes de la plaça.

La intervenció ha consistit en obrir l'escola d'art a la plaça del Carme amb grans finestrals a les ters arcades existents. A dins s'hi han exposat escultures en guix que s'havien fet servir a les classes de dibuix com ara les de Miquel Blay. A més, s'ha canviat l'arbrat i millorat la il·luminació. En paral·lel, s'han obert dos nous establiments a la plaça que han ajudat a la dinamització. Per una banda hi ha el primer supermercat cooperatiu del nucli antic d'Olot i per l'altra un restaurant.

Ara, aquest projecte serà l'únic representant espanyol en la XII Biennal Iberoamericana d'Arquitectura i Urbanisme. El jurat ha tingut en compte que aquest projecte sigui el resultat d'un procés participatiu, que hi hagi col·laboració público-privada i l'impacte que ha generat com a projecte urbà integral en aquesta zona de la ciutat garrotxina.

El 'Bon dia, Carme!' és un dels nou projectes premiats. N'hi havia 41 que han quedat finalistes d'aquesta biennal.