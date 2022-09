Els ofegaments mortals s'han incrementat aquest estiu a les platges de la Costa Brava. Amb el tancament de la campanya d'estiu, Protecció Civil posa xifres: 11 persones han perdut la vida a les platges del litoral giron. Es tracta d'un 22% més que les de l'estiu passat (9).

Fora de la temporada de bany -que va del 15 de juny al 15 de setembre, també s'ha hagut de lamentar un altre ofegament mortal. En aquest cas un ciutadà francès de 76 va morir ofegat l'1 de juny en caure d'una embarcació als canals d'Empuriabrava.

En el cas de les comarques gironines la major part dels morts s'han produït el mes de juny (6). Pel que fa a les edats, la major part supera els 60 anys. Cinc de les persones eren de nacionalitat estrangera, quatre d'espanyola i a dos, se'n desconeix la seva nacionalitat, segons les dades de Protecció Civil.

Per àrees geogràfiques, la comarca de l'Alt Empordà és la que ha concentrat més ofegaments mortals, amb set. A la Selva han perdut la vida tres banyistes i al Baix Empordà, un.

Les platges gironines són l'àrea de Catalunya que concentra gairebé la meitat de tots els morts de tot el país (25) en platges. El 44% de les víctimes de Catalunya ho han fet mentre hi havia el servei de vigilància actiu i amb bandera verda. Dels finats, un 76% tenien 60 anys o més (19 persones) i una era menor d’edat (15 anys). A més, el 44% de les persones ofegades (11) eren estrangeres (4 amb nacionalitat francesa i 3 romanesa). El mes d’agost, a diferència de l’any passat, ha estat quan hi ha hagut més ofegaments mortals (11); seguit del juliol amb 8; el juny amb 5 i el setembre 1.

Enguany Protecció Civil també informa dels ferits crítics o greus, que no han acabat amb un ofegament mortal. En el cas de la província de Girona són 10 les persones que han acabat afectades d'alta consideració mentre es banyaven.

El 112: l'Empordà

El telèfon d’emergències 112 ha rebut aquest estiu un total de 2.739 trucades per 1.865 incidències relacionades amb la campanya de platges. El gruix principal de trucades s’ha rebut des del Tarragonès (354), seguit del Barcelonès (342) i el segueixen dues comarques gironines: l’Alt Empordà (326) i el Baix Empordà (325). Per municipis, Roses ocupa la segona posició de Catalunya, amb 115 telefonades. El 56,77% de les trucades (1.555) ha estat per demanar assistència sanitària al Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM); seguit del 29,3% que ha estat per incidències o afectacions per l’estat de la mar. La resta d’incidents han estat el rescat de persones, abocaments, temes de civisme, seguretat, etc.

Del 15 de juny fins avui han onejat un total de 5.490 banderes verdes a les platges vigilades de Catalunya. Per zones, la Costa Brava ha estat on han onejat més banderes verdes (1.638). També se n'han alçat de grogues (202) i de vermelles (5).

El dispositiu de la campanya de platges s’ha dut a terme des del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya CECAT, on s’ha comptat amb la presència diària d’un representant del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), i en contacte diari amb les diferents empreses de vigilància que han prestat servei a les platges catalanes.

Dos ofegats i sis menors ferits en piscines

A les piscines gironines, tant d’ús privat com públic, aquest estiu han mort dues persones i set han resultat ferides poc greus, greus o crítiques.

Aquest dilluns va morir una dona de 76 anys en una piscina comunitària de Navata. I el 17 de juny, una de 80 anys en una piscina privada de l'Escala.

A banda, hi ha hagut ferits sortosament han pogut superar el principi d'ofegament. Es tracta de sis menors d'edat i un home d'edat avançada.

El cas més recent és el d'un adolescent de 15 anys que va resultar ferit greu en una piscina d'un parc aquàtic de Roses. El SEM en aquest cas el va traslladar amb l'helicòpter a l'hospital Josep Trueta de Girona. Però també hi ha casos de criatures molt més joves i fins i tot el d'un nadó de 18 mesos que va resultar crític en una piscina de Riudarenes el dia 28 de juny i va haver d'ingressar al Parc Taulí de Sabadell.

L'home d'edat avançada, té 80 anys i va patir l'accident en una piscina particular de Sant Feliu de Guíxols. En el seu cas, va resultar greu i el van traslladar al Trueta, segones les dades facilitades per Protecció Civil.

A tot Catalunya, 13 persones han mort en piscines i més 35 han resultat ferides de gravetat o crítiques. La xifra de l'any passat era molt més baixa: 8 morts i 12 ofegaments no mortals.

Ofegaments en medi fluvial: un

A les comarques gironines també s'ha hagut de lamentar un ofegament en medis fluvials enguany. La víctima era un nen de 14 anys que va perdre la vida ofegada en un gorg del riu Fluvià d'Olot.

L'any anterior se n'havien hagut de lamentar dos.