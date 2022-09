Dues persones van resultar ferides dimecres a la nit en un accident de trànsit a l’autovia A-2 a Fornells de la Selva. El sinistre viari es va produir pels volts de dos quarts d’onze a l’altura del quilòmetre 709 de l’autovia, en direcció Barcelona.

Per causes que es desconeixen i que els Mossos de l’Àrea Regional de Trànsit (ART) investiguen, el cotxe va bolcar i també va impactar contra la tanca de seguretat lateral de la carretera.

Arran de l’accident, fins al lloc s’hi van traslladar unitats dels Mossos de Trànsit, el SEM i Bombers.

En arribar-hi, els efectius d’emergències van trobar amb el vehicle bolcar i dues persones a dins. Les van auxiliar i extreure de dins del cotxe bolcat. El SEM per la seva banda va atendre els afectats i els va evacuar en dues ambulàncies als dos ferits, en estat de poca gravetat, a l’hospital Josep Trueta de Girona, segons el Servei Català de Trànsit.

Aquest accident no va generar problemes de trànsit a l’autovia, ja que el cotxe va bolcar en una zona que no impedia el pas de vehicles per l’A-2.