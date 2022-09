L’entrada en funcionament del segon jutjat de Família a Girona (el Primera Instància 7) dos anys enrere va suposar un alleugeriment substancial del col·lapse que patia el fins llavors jutjat únic especialitzat (el Primera Instància 6).

La reivindicació havia sigut llarga, però els resultats han sigut els esperats dos anys després, segons els advocats de família consultats: «els procediments s’han agilitzat moltíssim des que hi ha dos jutjats en compte d’un», valora l’advocada Nidia Camacho. «La part bona és que pots dir als clients que el seu assumpte no trigarà gaire... Als altres jutjats no pots fer ni una previsió».

En el mateix sentit s’expressa la lletrada Eva Puerto, que ressalta que des de la seva posada en marxa, es solucionen amb molta rapidesa sobretot els tràmits senzills: «es resolen divorcis de mutu acord en dos mesos», assenyala, un fet que «a la resta de jutjats mixtos és impensable».

«Tots dos jutjats funcionen bé a Girona», aprova l’advocat Ramon Quintano. A més, afegeix que «el número 7 necessàriament ha d’anar bé, perquè és un jutjat de nova creació i no té la càrrega històrica de feina que tenia el primer jutjat de família».

Tots tres advocats coincideixen que un dels punts forts dels jutjats és que en ser especialitzats, tot el personal és molt experimentat i es resolen els assumptes amb més agilitat.

A la resta de partits judicials, la història és ben diferent. «És com la nit i el dia», expressa Quintano.

Els dos jutjats de Família de Girona presten servei a 37 municipis del Gironès i del Pla de l’Estany, que es tradueix en més de 226.000 habitants. La resta de ciutadans depenen dels jutjats de primera instància mixtos que hi ha repartits per la província.

El bon servei prestat als jutjats especialitzats posa en evidència les diferències amb la resta de jutjats mixtos, que porten temes de família juntament amb tota la resta d’assumptes.

En aquests casos, en temes de família «a la majoria de jutjats de la província els terminis són molt més llargs, especialment a Figueres, on hi ha temes que s’enquisten i no hi ha forma de desencallar-los», considera Camacho. De vegades la proposició de proves per part de les parts allarga els procediments, però en aquest cas, el problema és que els jutjats estan saturats, una situació que ja ha denunciat tant el Degà del Col·legi de l’Advocacia de Figueres i president del Consell de l’Advocacia Catalana Joan Ramon Puig i també el Tribunal Superior de Catalunya.

«Tothom està insatisfet perquè els terminis són a diversos mesos vista, i en temes familiars suposa una angoixa que afecta de ple a l’esfera personal», sosté Puerto. Per això, tots els advocats consultats són partidaris d’especialitzar la resta de jutjats, per oferir més qualitat en les resolucions i agilitzar els processos. «Sobretot, tenint en compte que hi ha infants pel mig», resol Puerto.