L’actual regidora i portaveu d’ERC a l’Ajuntament d’Olot, Anna Barnadas, ha anunciat que no es tornarà a presentar com a cap de llista a les eleccions municipals del proper mes de maig. Barnadas és des de l’any passat secretària d’Acció Climàtica de la Generalitat, de manera que se li fa impossible compatibilitzar les dues tasques. Barnadas té la intenció d’acabar el mandat com a regidora i la secció local dels republicans a la capital garrotxina escollirà en assemblea qui serà el seu nou candidat.

«Olot es mereix que la persona que encapçali la candidatura pugui dedicar-s’hi a temps complet», assenyala Barnadas, que va fer pública la seva decisió en una roda de premsa en el marc d’una visita de l’exconseller Raül Romeva al Consell Comarcal de la Garrotxa i a diversos clubs esportius de la comarca. Hores abans ja ho havia anunciat a la militància a través d’una carta. «Volem i necessitem un Olot republicà, que sigui el millor lloc per viure per a tothom, i ho farem possible si treballem plegats com fins ara», va indicar Barnadas.