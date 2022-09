L’Ajuntament de Banyoles ha invertit en els darrers quatre anys més d’un milió d’euros en millores a la xarxa ciclable de la ciutat. Entre les principals actuacions hi ha la construcció de nous camins escolars com els de les escoles Camins i Can Puig, arranjaments dels carrils bici de l’estany o del carrer Girona i la construcció de la nova via verda que uneix Girona i Serinyà.

Tot i que el Pla Director de la Bicicleta es va aprovar a finals d’octubre de 2019, el regidor de Medi Ambient de l’Ajuntament de Banyoles, Albert Tubert, defensa que «vam estar gairebé un any abans treballant en tot el desenvolupament del pla, es va crear la taula sectorial de la bicicleta per a treballar en la definició del document i es van anar definint quines eren les urgències de ciutat per a començar a actuar abans de l’aprovació del document».

Arran d’aquest procés participatiu, es va marcar la creació d’un camí escolar segur ciclable de l’escola Camins, un carril bici al carrer Boi Juscafresa per a l’accés a l’institut Josep Brugulat i a l’escola Can Puig, un tram del carrer Girona amb plataforma única per a connectar el Barri Vell amb el carril bici de l’Avinguda de la Farga; a més d’un estudi dels camins escolars. Aquestes actuacions van suposar una inversió de 145.360,77 euros, a banda dels estudis dels camins escolars de l’institut Pla de l’Estany, l’institut Josep Brugulat i l’escola de Can Puig, que van suposar una inversió de 29.267,50 euros.

En la definició de noves xarxes ciclables, l’Ajuntament de Banyoles ha invertit 485.134 euros per a la construcció de la nova via verda del Tren Pinxo que uneix Girona amb Banyoles i Serinyà. Paral·lelament a aquestes actuacions, des del consistori també s’han executat diverses obres valorades en 359.602,50 euros en millores a la xarxa ciclable, els carrils bici i els camins escolars segurs. Entre d’altres, s’ha optimitzat l’enllumenat del carril bici a la riera Canaleta, l’arranjament del carril bici del carrer dels Agraris, l’arranjament del carril bici de l’Estany des dels Desmais fins al Parc de la Draga o la formació de passos accessibles al carril bici del Passeig Mn. Lluís Constans i a la plaça Sant Pere.

En aquest sentit, Tubert destaca que «seguim apostant per la mobilitat sostenible donant suport a iniciatives com el nou bicibús que impulsen les famílies de l’escola Can Puig, però també amb les obres de peatonalització del carrer Sant Antoni, la placeta d’en Ges i el darrer tram del carrer Sant Martirià que faran una mobilitat més sostenible en aquest tram o el futur carril bici del Passeig de la Indústria».