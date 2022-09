L’associació Les Preses 2020-2030 ha presentat una moció al ple municipal del proper 21 de setembre on reclamen la constitució d’una comissió de seguiment del projecte de la variant i poder formar-ne part. «Una comissió de seguiment és l’instrument bàsic per fer efectiva la màxima representativitat de tots els agents implicats i garantir la informació i la transparència», assenyalen. De fet, recorden que a Olot ja n’existeix una i compta amb la participació de l’entitat No és un vial, és un carrer; i a la Vall d’en Bas també hi és present Salvem les Valls.

És per això que consideren «irrefutable» la necessitat de crear una comissió de seguiment també a les Preses, «tenint en compte que es tracta d’una modificació del territori com feia anys que no s’havia plantejat». En aquest sentit, expliquen que el passat mes d’agost van entrar una instància a l’Ajuntament i l’alcalde, Pere Vila, els va respondre que Les Preses 2020-2030 fa una bona tasca de representació del veïnatge, però enumera els participants del que serà l’equip de treball -que ha de posar-se en marxa aquest setembre- per la variant i n’exclou l’associació. Segons indiquen, l’alcalde ha proposat que aquesta comissió estigui formada per tècnics del departament de Territori, de l’Ajuntament i l’equip de govern, els responsables de l’empresa a qui s’adjudica el redactat de l’estudi constructiu i els veïns de la zona de la Codella. Davant d’això, des de l’associació demanen al batlle que «reconsideri els criteris per entrar a formar part d’aquest equip de treball o formació de seguiment», i que «no es vulgui prescindir d’una associació que el propi consistori reconeix que compta amb una important representació veïnal».