Després de la davallada del 2020, ocasionada per la pandèmia, l’any passat es van recuperar les xifres de donacions efectives de medul·la òssia prèvies a la covid-19. Així, l’any passat se’n van dur a terme un total de nou a persones residents a la Regió Sanitària de Girona. No es té constància de cap altra dada més elevada des que el 2003 el Registre de donants de medul·la òssia (REDMO) de la Fundació Josep Carreras va començar a recopilar les dades, el 2003.

D’altra banda, la xifra triplica la del 2020, any de la pandèmia en què es va produir una forta davallada d’activitat assistencial, ja que només se’n van efectuar tres. Si s’analitza el registre dels darrers anys, el 2019 n’hi va haver set; el 2018, cinc; el 2016 i 2017, dos; i la resta un cada any, fins al 2003.

Aquest augment de la donació efectiva està directament relacionat amb dos fets fonamentals: l’augment dels donants voluntaris inscrits al REDMO i la seva millora qualitativa. Actualment, hi ha 12.108 donants registrats a les comarques gironines. El 2021 se’n van registrar 697 i, des que va començar el 2022, se n’han apuntat 466.

D’altra banda, la millora de les tipificacions HLA ha facilitat els processos de cerca dels possibles donants. A més, la incorporació d’un perfil de donant més jove, de 18 a 40 anys, i amb cada vegada més presència d’homes, tot i ser encara minoritaris, ha millorat la seva elegibilitat. Cal recordar que el perfil de donant home d’entre 18 i 40 anys es relaciona amb millors resultats posttrasplantament, és el més sol·licitat pels equips de trasplantament i, en conseqüència, té més possibilitats de convertir-se en donant efectiu. Per aquest motiu, des de Salut s’insisteix en la necessitat de promoure la donació en aquest segment poblacional.

Cal recordar que des del 2018 es va reduir quinze anys l’edat per a ser donant de medul·la òssia i el topall es va situar en quaranta anys. Aquesta reducció de l’edat màxima respon al fet que, en un 90% dels casos, els trasplantaments de medul·la òssia no emparentats es fan amb persones menors de 40 anys, perquè els resultats clínics són millors.

Actualment, el REDMO està format per tots els registres nacionals, disposa de més de 39 milions de donants -incloses les unitats de sang de cordó umbilical-entre els quals es fan les cerques internacionals per a qualsevol pacient que ho necessiti.

Respecte a l’any passat, una altra dada destacada és que 818 pacients arreu del món van rebre una donació de medul·la òssia coordinada pel Registre de Donants de Medul·la Òssia el 2021. L’any passat, a Catalunya es van incorporar 6.739 nous donants. I un total de 59 donants catalans van fer efectiva la donació de medul·la òssia per a algun pacient del món que ho requeria, un augment del 21 % respecte al 2020. Les donacions es van fer al Banc de Sang i Teixits i a l'Hospital Clínic.

Malgrat que els centres de trasplantament sol·liciten de manera preferent, i per raons mèdiques, a donants homes, la composició actual del registre continua sent majoritàriament femenina: només el 35 % són homes. Així, han donat 1 de cada 952 donants homes inscrits al REDMO i 1 de cada 2.779 donants dones.

Crida del Banc de sang

Coincidint amb el Dia Mundial del Donant de Moll d’Os, el Banc de sang i teixits s’ha proposat el repte de fer créixer el nombre de persones que s’apunten al REDMO. Concretament, l’objectiu és que aquest any s’inscriguin al registre de donants 8.000 persones. Fins a l’agost, només se n’han inscrit 3.000 a Catalunya. L’any passat, fins a l’agost s’havien inscrit més de 4.000 persones. La davallada ha estat, per tant, de prop d’un 40% en relació al 2021.

En total, avui hi ha prop de 70.000 persones a Catalunya registrades com a possibles donants. Consideren que «és important que s’incorporin nous donants al registre per assegurar que qualsevol pacient trobarà una persona compatible».

Entrar al registre de donants de medul·la significa formar part d’una base de dades de donants potencials. Quan un pacient necessita un trasplantament, si no el troba en l’entorn familiar, es busca al registre de donants. A tot el món hi ha més de 40.000.000 de persones registrades, però tot i així encara hi ha persones que no aconsegueixen trobar un donant compatible.

Per aquest motiu, com més persones en formin part, més possibilitats tindran els pacients de trobar un donant compatible.

A Catalunya, només 1 de cada 3.000 inscrits acaba sent compatible amb un pacient. Per apuntar-se al registre de donants cal tenir entre 18 i 40 anys i estar bé de salut. Cal anar a un hospital amb banc de sang o a una campanya de donació i demanar al metge per inscriure’s.

Increment dels donants registrats

Un total de 13.675 persones s'han registrat com a donants de medul·la òssia en el REDMO durant els vuit primers mesos de 2022 a tot Espanya, un 9% més que l'any passat.Amb un total de 462.163 donants disponibles en el REDMO a 31 d'agost de 2022, Espanya s'aproxima als 500.000 donants registrats, un dels objectius establerts pel Pla Nacional de Medul·la Òssia (PNMO). Des que es posés en marxa el PNMO el 2013, el nombre de donants inscrits al nostre país s'ha multiplicat per quatre.

En l'actualitat, el Registre Mundial de Donants de Medul·la Òssia, que conformen tots els registres nacionals, compta amb més de 40 milions de donants i 800.000 unitats de sang de cordó umbilical, entre els quals es realitzen les cerques internacionals per a qualsevol pacient que precisa un trasplantament de progenitors hematopoètics i no compta amb un donant emparentat.

Durant els primers vuit mesos de 2022, s'han realitzat 211 col·lectes de donants espanyols enfront de les 176 realitzades en el mateix període de l'any anterior, la qual cosa suposa un increment del 20%. L'autosuficiència del nostre sistema se situa en el 24% enfront del 4% del qual es partia quan la ONT va posar en marxa el Pla Nacional de Medul·la Òssia (PNMO).