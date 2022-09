El barri de la Devesa- Güell de girona viu aquest cap de setmana la seva festa major amb dues jornades amb activitats en diferents punts. Al llarg del dia d’ahir es van organitzar diferents activitats infantils, a més de fer-se la lectura del pregó a càrrec del veí del barri, professos i poeta Lluís Lucero Comas, a la plaça Miquel de Palol. De fet, ahir, els actes es van centrar en aquesta plaça. Al llarg del matí es va poder participar als diversos jocs de taula dinamitzats per DJocs. A la tarda hi va haver la rua de la Mula Baba, sempre seguida per un regiment de famílies i molts nens amb ganes de veure els titelles que fan actuacions a la seva panxa. La cercavila va acabar precisament a la plaça Miquel de Palol, on Lluís Lucero va protagonitzar el pregó. Tot seguit hi va haver un espectacle musical infantil a càrrec de Trambòtics.

La festa del barri continua avui però els actes se centralitzaran a l’entorn dels jardins de la Devesa i la Rosaleda. Així, s’han programat sardanes amb la Principal de l’Escala al temple dels Músics, el petit escenari que hi ha al costat de la Rosaleda. Tot seguit hi haurà el dinar de germanor popular als jardins de la Devesa que inclourà l’actuació del Mag Eduard Juanola i la música del grup Cañari.