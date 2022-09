Tot i que fa dies que s’anuncien les obres de l’estació de la Sagrera, ahir molts usuaris desconeixien les alteracions que comportaran els pròxims 3 mesos. Aquest cap de setmana els combois de l’R2 i l’R11 inicien i finalitzen el seu recorregut a Montcada i Reixac, on hi ha un servei de bus cada 15 minuts fins a la Sagrera-Meridiana. Una de les passatgeres que el va fer servir és la Marta Planella, que calculava fins a quatre hores de temps per arribar a Girona. Amb certa indignació i resignació, la jove va criticar la manca d’informació, perquè erròniament va anar a Sant Andreu. «No m’ha servit de res que sigui gratis el trajecte», va lamentar en al·lusió a l’abonament gratuït de Rodalies que deixarà de funcionar quan acabin les obres.

La majoria de passatgers que ahir al matí van optar pel transport públic no sabia que s’havia habilitat un autobús llançadora entre Montcada i Reixac i la Sagrera-Meridiana perquè els trens de l’R2 i l’R11 comencen i acaben el seu recorregut a Montcada i Reixac. De fet, molts d’ells es queixaven perquè el temps que havien calculat que trigarien a arribar al seu destí havia incrementat substancialment.

Aquest és el cas de la Jeremy Sakamoto, que calculava que per arribar a Sant Celoni trigararia més d’una hora del que tenia previst. «No s’indica bé ni en l’aplicació, ni als cartells», criticava després de demanar consell als informadors de la parada ubicada a la Meridiana, just a l’altura de l’estació de la Sagrera-Meridiana. «Fins que arribes aquí, no ets conscient de tot l’embolic», va explicar tot queixant-se per la manca d’informació clara.

Un altre dels usuaris que es va veure afectat per les obres és en Nil, que assegurava que tot el dispositiu «és una mica caòtic». Va criticar que ha rebut informacions contradictòries i que al final no sabia «a qui fer cas». De fet, va dir que la pròxima vegada optarà per agafar un altre mitjà de transport. També ho farà així la Marta Planella, que creu que la pròxima vegada que vulgui anar a Girona agafarà un tren AVE tot i que hagi de pagar.

Segona fase a partir de demà

La segona fase de les obres de l’estació de la Sagrera començaran demà i finalitzaran el pròxim 2 de desembre. Durant aquest temps, els combois acabaran el seu recorregut a la parada de Sant Andreu Comtal i, a diferència del que passa ara, l’R11 farà parada a totes les estacions entre aquesta estació i Granollers Centre. Així doncs, durant dos mesos i mig, els usuaris que continuïn cap al centre de la capital catalana hauran de fer transbord a la línia 1 de metro a Sant Andreu. Per tal de facilitar el trajecte fins a la Sagrera, s’habilitarà un servei complementari d’autobusos llançadora cada 15 minuts a les hores punta. Pel que fa als viatgers de Granollers, podran fer servir els autocars directes fins a la Sagrera entre 6 h i 10:30 h i entre 17:00 h i les 20:30 h els dies feiners.

Finalment, els passatgers tindran l’opció de caminar fins a l’Estació de Montcada i Reixac - Manresa (menys de cinc minuts), on es podrà enllaçar amb les línies R4, R12 o R7.

Pel que fa als trens amb direcció a l’aeroport d’El Prat, tindran la parada d’origen i final a l’Estació de França, és a dir, no pararan ni a Sants, ni a Bellvitge ni al Prat de Llobregat.

Entre el 3 i el 10 de desembre està prevista una tercera fase en la qual, de nou, els trens iniciaran i finalitzaran el seu recorregut a Montcada i Reixac, on també hi haurà autobusos llançadora.