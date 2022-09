L’ajuntament d’Olot busca fons europeus per al projecte Dinamització comercial i turística del centre històric d’Olot. L’ha presentat a la convocatòria d’ajuts de la Secretaria d’Estat de Comerç per a l’enfortiment de l’activitat comercial que finança per la Unió Europea a través dels fons Next Generation EU. El projecte té un pressupost d’1,23 milions d’euros.

L’objectiu és millorar de forma sostenible la competitivitat i la modernització del sector, potenciant el caràcter i les singularitats del comerç local i del centre de la ciutat. En total s’inclouen onze actuacions amb la voluntat d’incidir en l’eix que forma la Plaça Mercat, el Museu de la Garrotxa i la Plaça Major. Es tracta d’un espai amb un nombre important de comerços locals—uns 200— que tenen una certa rellevància turística gràcies a la presència d’edificis i establiments patrimonials. A més, suposa una via d’accés al centre històric. Entre les actuacions previstes s’inclouen mesures per a la digitalització i difusió del sector comercial. El propòsit principal és instal·lar una plataforma en línia d’anàlisi de dades que ajudi a conèixer els usos dels consumidors. També pretenen editar una guia digital de suport al comerç amb recomanacions, pautes i manual de bones pràctiques per a l’obertura de nous establiments. A més d’aquesta voluntat d’actualitzar i enriquir l’oferta comercial i d’incorporar noves tecnologies, el projecte també comprèn mesures de reducció de consum i d’estalvi energètic, així com intervencions integrades de millores a la plaça Mora i als carrers Antoni Llopis i Hospici. Destaca la proposta de conversió a plataforma única del carrer Hospici, a fi que tingui continuïtat fins a la plaça Mora i el segon tram del carrer Antoni Llopis. També s’hi projecta la implementació de mesures per reduir el consum elèctric, substituir la tècnica d’il·luminació actual per la tecnologia LED, la plantació d’arbres i instal·lar mobiliari urbà, a més d’activar locals comercials que actualment no s’utilitzen i dinamitzar els que ja estan en actiu. En el cas de l’actuació de la Plaça Mora parteix del procés participatiu realitzat amb el Pla Integral d’Accions de Millora (PIAM) del Nucli Antic. Comprèn la restauració de la font, la reparació del paviment, mesures d’eficiència energètica de la il·luminació, la renovació del mobiliari urbà, entre altres actuacions per millorar la relació de l’espai central amb l’anella perimetral de la plaça. En aquest cas, la previsió és que els treballs s’iniciïn al llarg de la setmana que ve i que s’allargui dos mesos.