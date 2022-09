Al març es va iniciar un cicle de quatre tallers creatius de diferents disciplines artesanes en el Nucli Antic d’Olot. Els tallers van ser un èxit i les places es van exhaurir en 24 hores. La iera, l’organització creada per persones de diferents disciplines relacionades amb la creació, va ser l’organitzadora d’quests tallers i, al veure la demanda, va decidir oferir quatre activitats més.

El 24 de setembre s’inaugurarà el programa el Taller de tints naturals. Estarà dirigit per Begonya Morando i es farà en el local de l’Associació Cultural i Recreativa Amics del Porc i del Xai d’Olot (AOAPIX). Llavors, el 22 d’octubre hi haurà el Taller de reciclatge de roba a càrrec de Judit Subirana, que tindrà lloc en el mateix local. Més endavant, el 5 de novembre, Sara Cuadrillero impartirà el Taller de costura a mà a l’espai de coworking Ca-nyera. Per finalitzar aquest nou cicle, el 17 de desembre hi haurà el taller de storytelling, amb la tallerista Zuri Viera, que es farà, també, a l’espai coworking Ca-Nyera. Totes les persones que impartiran els tallers són professionals que es dediquen a l’artesania i són membres de La iera.

La programació s’ofereix de manera gratuïta a tot aquell que hi vulgui participar. L’objectiu és fer visibles els oficis artesans i donar a conèixer els professionals amb potencial de la Garrotxa.

Les activitats s’emmarquen dins del Pla Integral d’Accions de Millora (PIAM) del Nucli Antic d’Olot. La planificació del programa també ha comptat amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Olot, a través de DinàmiG.