Vint-i-set anys en barracons provisionals

El Departament d'Educació va instal·lar, l'any 1995, tres mòduls a l’escola Pedralta de Santa Cristina d’Aro. En aquell moment, la infraestructura era provisional. Però vint-i-set anys després, encara hi són i funcionen a ple rendiment, a l’espera de rebre llum verda per a edificar l’ampliació del centre. Des d’aleshores, per aquests tres mòduls ja hi han passat més de 3.200 alumnes.

La seva retirada, però, encara no té data. Mentrestant, els anys passen factura als barracons i la brigada municipal de l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro s’encarrega de pal·liar l’efecte del pas del temps, assumint tasques de manteniment que van des de la instal·lació de planxes per a reparar el terra trencat a renovar els equips de climatització, una actuació que han dut a terme aquest estiu i que ha anat a càrrec del consistori. El regidor d’Ensenyament de l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro, David Segarra, assegura que el consistori ha «exigit» al Departament d’Educació «en reiterades ocasions» i «amb fermesa» l’ampliació de l’escola «per a eliminar els barracons». En aquest sentit, assegura que es tracta d’una «demanda històrica» de l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro, que fa uns mesos han tornat a traslladar novament al govern actual. Els més antics, a Lliurona No obstant, els mòduls prefabricats de l’escola Pedralta de Santa Cristina d’Aro no són els més antics. De fet, van ser els segons que es van instal·lar a les comarques gironines. I és que el primer barracó es va ubicar a l’escola Lliurona d’Albanyà, tot i que el Departament d’Educació defensa que és un cas «particular» perquè està ubicat «en un espai natural on no es pot construir». Actualment, segons dades del Departament d’Educació, a les comarques gironines hi ha 72 centres que disposen «d’algun» mòdul prefabricat. Històricament, la demarcació de Girona ha estat una de les zones amb més mòduls prefabricants de Catalunya. L’any passat, el curs escolar va començar amb 290 mòduls (20 menys que l’any anterior) en 98 centres educatius, 27 dels quals tenien tot l’aulari prefabricat. I, tot i la inauguració dels nous instituts de Vilablareix i Caldes de Malavella, al 2021 encara hi havia barracons en el 21,5% de les escoles públiques de les comarques gironines.