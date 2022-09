«Unió d’esforços». Així és com defineixen els responsables de les policies locals de Caldes de Malavella, Cassà de la Selva i Llagostera el conveni que els permet fer alguns serveis compartits. Aquest acord pioner es va segellar l’abril.

Una de les actuacions més visibles per la població són els controls de trànsit i seguretat ciutadana i des del juny n’han fet tres. El cap de la Policia Local de Cassà de la Selva, el sergent Josep Lluís Lara relata que el primer es va fer el 18 de juny i va constar de dos controls en cada municipi. El segon el van desplegar el 24 de juliol i va comptar un punt de control per poble. L’últim es va materialitzar a petició de la Policia de Caldes i es va realitzar l’agost durant la Festa Major d’aquest poble. En aquestes actuacions les tres policies comparteixen recursos humans i fins i tot unitats com per exemple, la Canina de Caldes.

Els resultats dels controls «són bons» i donen «garanties i seguretat als policies i cadascú té els seus rols» destaca el cap de la Policia Local de Llagostera, el sergent Adrià Ruano. Que descriu que l’impacte més gran per la gent és que sobre el terreny s’hi pot trobar 12 agents, un nombre de policies que aporta «resultats més grans i fan un filtratge molt més substantiu».

Suport en casos de risc

Una de les claus del conveni entre les tres policies és que poden donar-se suport en casos de «risc greu pels agents i en circumstàncies que necessitin de reforç immediat». Això a la pràctica vol dir, com ressalta el sotsinspector i cap de la Policia Local de Caldes, Xavier Muñoz que es poden desplaçar amb garanties legals en cas d’una necessitat immediata.

La capacitat de resposta és important en aquests casos i les tres policies locals estan separades per només uns 7 quilòmetres i això fa que una patrulla es pugui desplaçar en cinc minuts a un dels pobles si hi ha un requeriment d’aquest tipus.

El sergent Adrià Ruano posa un exemple d’un cas real d’aquesta «immediatesa» viscut a Llagostera. Una persona amb una ferida a la mà va avisar-los que l’havia apunyalat el company de pis i que el presumpte agressor estava a la parada del bus per fugir. «En aquell moment havíem d’atendre la persona ferida, esperar el SEM i no podíem anar estar allà i detenir la persona que en teoria l’havia apunyalat». Van avisar la Policia de Caldes i «en menys de cinc minuts teníem el suport i es va resoldre». El cap de la Policia de Caldes diu que poblacions veïnes s’han interessat pel conveni vistos els resultats.

Material i formacions

El conveni també preveu compartir material i formació. Ho fan i el cap de Cassà destaca que entre el material hi ha el radar de Cassà, la Unitat Canina de Caldes, un dron, entre altres. Però recorda que per exemple per manipular el radar o un dron cal un operador per cos policial.

Els responsables coincideixen que tenen camí per endavant i que el conveni no busca suplir mancances de personal sinó com diu el sergent de Llagostera la unió passa per «enriquir-nos i aprofitar-nos d’això per anar assimilant estructura, agents», i a la llarga, també «sous i ordenances».

Per acabar de fer més gran aquest unió de forces en breu, faran un dinar de germanor de les plantilles de les tres policies.