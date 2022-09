El ple de la Diputació ha aprovat la dissolució i liquidació de la Fundació Casa de Cultura com a ens dependent de la corporació, de manera que a partir de l’1 de gener de 2023 l’equipament passarà a estar gestionat directament per l’Àrea de Cultura de la corporació. Segons ha explicat el diputat de Cultura, Albert Piñeira, la voluntat és simplificar la gestió i que aquesta passi a ser 100% pública: «En un context econòmic global com l’actual, les administracions públiques hem de prendre mesures per tal d’optimitzar la prestació de serveis i ser més eficients i efectius», ha assenyalat. La proposta ha rebut el suport de tots els grups excepte la CUP, que s'ha abstingut.

Segons expliquen des de la Diputació, la decisió s’emmarca en el procés de restructuració i simplificació administrativa que des de fa anys està portant a terme la corporació. Es tracta d’un procés que té l’objectiu d’ajustar-se a la Llei de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local (LRSAL) de 2013, que exigeix racionalitzar recursos i reduir al màxim els consorcis i organismes autònoms. El procés que ha seguit la Casa de Cultura és molt similar al que s’havia fet prèviament amb el Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient (Cilma), que es va dissoldre com a organisme autònom l’any 2019 i actualment està adscrit al Servei de Medi Ambient, o el que s’havia fet amb el Consorci d’Arts Escèniques de Salt i el Patronat Francesc Eiximenis.

L’acord contempla l’acceptació, per part de la Diputació, de la cessió global dels actius i passius de la Fundació, com el patrimoni, el personal i els contractes, convenis i actes administratius subscrits i vigents. La proposta ha rebut el suport de tots els grups del ple (Junts, ERC, PSC i els independents) excepte la CUP, que s'ha abstingut tot adduint «raons històriques, estructurals i funcionals».

La diputada cupaire, Marta Guillaumes, ha mostrat el seu temor que, a mig termini, aquest canvi de gestió acabi suposant un «aprimament» del nombre de treballadors que té la Casa de Cultura, cosa que Piñeria ha garantit que no succeirà, ja que tot el personal passarà a dependre directament de la Diputació. Guillaumes també s'ha preguntat què succeirà amb la gestió d’espais i, sobretot, ha volgut saber si les entitats que «han nascut i crescut» a la Casa de Cultura podran seguir utilitzant l’espai. En aquest sentit, Piñeira ha considerat que el nou model de gestió permetrà solucionar l’adscripció d’espais, que era una qüestió que fins ara no estava ben resolta. Tot i això, ha advertit que des de la corporació prioritzaran els seus serveis propis, ja que la Diputació no té capacitat per oferir a totes les entitats de titularitat privada de les comarques gironines la possibilitat de tenir un espai on desenvolupar les seves activitats.

Guillaumes també ha fet referència a la necessitat de remodelar l’edifici, que ve d’anys enrere. En aquest sentit, Piñeira ha indicat que una remodelació integral tindria un cost molt elevat, però que des de la corporació estan fent inversions importants a l’edifici i que les continuaran fent.

D’altra banda, la diputada cupaire ha recordat que la Casa de Cultura ha passat, al llarg de la història, per diferents models de gestió, com una fundació privada, pública o un Patronat. «Calia donar tantes voltes per tornar allà mateix?», s'ha preguntat. Davant d’això, Piñeira li ha replicat que, malgrat que fins ara s’han utilitat diferents fórmules, aquesta és la primera vegada que el servei estarà adscrit directament a l’àrea de Cultura de la Diputació, de manera que la gestió serà més pública que mai.

Finalment, en el que sí que s'han posat d’acord Piñeira i Guillaumes va ser que la Casa de Cultura ha de ser un equipament obert a totes les comarques gironines. El diputat de Cultura, a més, ha recordat que en els darrers anys s’ha obert a nous tipus de públic i a totes les disciplines de coneixement.

Més fibra òptica i suport al món rural

El ple de la corporació també ha aprovat tirar endavant nous projectes de preparació de preparació de la infraestructura per estendre el cable de fibra òptica perquè la Generalitat pugui fer, a posteriori, l’estesa del cable. L’objectiu és que, a curt termini, els 221 municipis gironins hi estiguin connectats.

Concretament, el ple ha aprovat definitivament el projecte d’extensió de la infraestructura de xarxa de fibra òptica en un tram de 392 metres a la GIV-4033, des d’Urtx fins al Vilar d’Urtx, dins el terme municipal de Fontanals de Cerdanya. El cost d’aquesta actuació és de 58.760,01 euros. D’altra banda, també es va donar el vistiplau final per iniciar l’expedient expropiatori i executar el projecte des de la C-63 fins a Brunyola. Es tracta de 3.055 metres de la GIV-5334, amb un cost previst de 317.860,12 euros. La voluntat de la corporació, segons assenyalen, és «impulsar el desenvolupament econòmic i la competitivitat de les comarques gironines, afavorint l’equilibri territorial i la igualtat d’oportunitats».

D’altra banda, els grups de la Diputació també han acordat una declaració institucional -nascuda a partir d’una moció del PSC- en suport del món rural i el seu desenvolupament. En el seu text, insten el govern de la Generalitat a incorporar les accions que inclouen a l’Agenda Rural de Catalunya en tota la seva activitat política, així com prioritzar i accelerar l’aprovació de l’Estatut del Municipi Rural. La corporació considera imprescindible «desplegar polítiques consensuades» per aconseguir un territori equilibrat on tots els seus habitants puguin tenir les mateixes oportunitats.