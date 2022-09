A punt d’entrar a la tardor, la grip comença a fer-se notar. Així ho mostra el Sistema d’Informació per a la Vigilància d’Infeccions a Catalunya, que comptabilitza un total de 73 casos la darrera setmana, més del doble que l’anterior, quan n’hi va haver 34. Es tracta de la xifra més alta des de finals de juny.

Tot i que continua en nivells de circulació baixos, en comparació a la primavera, quan es va disparar des de la retirada de mascaretes en interiors, l’ascens de casos és notable. Pràcticament la totalitat es concentra en la població menor de 60 anys i la franja de 15 a 44 anys és la que en concentra més. Aquest augment coincideix amb un creixement generalitzat de tots els virus respiratoris, fet que també es produeix a la resta de Catalunya. Respecte a l’estimació de la taxa setmanal global per coronavirus és de 37 casos per 100.000 habitants i la proporció de les variants òmicron BA.5 i BA.2 continuen representant gairebé el 100% del total de les mostres seqüenciades i no es detecta circulació de noves variants.

D’altra banda, la taxa d’ingressats en llits convencionals continua en marcada tendència descendent. La taxa d’ingrés en UCI continua en lleuger ascens. Hi ha un total de 14 persones ingressades per aquesta malaltia a Catalunya.

Cal incentivar la vacunació contra la grip i la quarta dosi de la covid-19 per evitar col·lapsar les hospitals Salvador Macip - Metge i investigador

Respecte a la temporada de tardor, la majoria d’experts es mostren prudents, ja que encara hi ha incertesa sobre quin serà el comportament de la grip i la resta de virus respiratoris. Malgrat tot, coincideixen en el fet que la majoria de la població no està immunitzada perquè en els darrers dos anys no hi ha hagut contagis per la protecció de la mascareta. El científic i expert en epidemiologia, Salvador Macip, explica a aquest diari que «el més probable és que vingui una temporada més complexa que les anteriors perquè els virus respiratoris tornaran a circular». De fet, Macip es basa en l’experiència que s’ha viscut a l’hemisferi sud, on la població ha passat un hivern «difícil» per la forta incidència de la grip.

El científic blanenc recorda que a part de la grip, es viurà una nova onada de covid-19. «La convivència dels dos virus pot arribar a tensar l’activitat assistencial tant als centres d’atenció primària com els hospitals; durant la setena onada, quan també van créixer els casos de grip, el sistema sanitari va estar saturat altre cop i pot tornar a passar el mateix».

L'obligatorietat de la mascareta al transport públic no té sentit perquè no la porta tothom Salvador Macip - Metge i investigador

És per això que en la mateixa línia que altres experts demana a les institucions que reforcin la campanya de vacunació, tant de la grip com la quarta dosi de la covid-19. «Al Regne Unit ja s’està vacunant amb la dosi de reforç a la població de més de 50 anys, és necessari que a Catalunya s’insisteixi en la població més vulnerable, sobretot la de més de 65 anys». Respecte a la possibilitat de vacunar persones més joves, considera que ha de ser responsabilitat individual. «Cadascú pot decidir quin risc corre; és cert que en la població jove els positius de covid-19 solen ser més lleus, però també cal tenir present que la covid persistent és més freqüent en dones de cinquanta anys, considero que si hi ha més protecció, millor».

A favor de retirar mascaretes

Aquesta setmana s’està tornant a posar sobre la taula el debat de la retirada de mascaretes del transport públic. Macip considera que, «tal com s’està fent ara, no té sentit perquè a alguns mitjans de transport la gent porta mascareta i a altres no i tampoc hi ha prou agents de seguretat per controlar-ho». D’altra banda, un altre punt en contra és que «no es tracta d’una mesura universal, ja que a molts països ja no és obligatori portar mascareta al transport, per tant és més difícil que se segueixi la norma».

Respecte a això, el metge blanenc creu que el millor seria seguir l’exemple dels països més orientals, on la població té molt interioritzat el fet de portar mascareta quan hi ha aglomeracions, i lamenta que aquesta conscienciació no s’hagi estès aquí. On sí que la mesura està bastant estesa i creu que és necessari que continuï sent així és la protecció als hospitals i centres sanitaris.