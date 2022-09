La Policia Nacional ha detingut un conductor després de detectar que anava a gran velocitat, duia cànnabis al cotxe i a més, no tenia l'assegurança del vehicle vigent.

L'arrestat té 22 anys procedent de Barcelona.

Tot això va succeir, segons informa la policial, quan el conductor anava a examinar-se del permís de conduir C-1, per poder portar un camió de més de 3.500 quilos.

Els agents van aturar-lo en un control que feien els agents del Grup de Controls Schengen de la Unitat d'Estrangeria de la Policia Nacional a Camprodon. Aquests tenen entre les seves funcions el control de les carreteres que puguin ser susceptibles d'utilització per a l'entrada a Espanya de ciutadans estrangers en situació irregular.

Tot va succeir mentre feien un d'aquests controls aquest dimarts 13 de setembre a Ripoll quan van veure un vehicle que circulava a gran velocitat i que podia posar en perill la seguretat dels altres usuaris de la via.

Els agents actuants davant l'actitud nerviosa del conductor, asseguren en un comunicat, van escorcollar el vehicle. Van trobar que hi havia cànnabis i per això, el van denunciar per una infracció a la llei de seguretat ciutadana, que li comportarà una sanció d'entre 601 i 30.000 euros.

En revisar la documentació del vehicle, també van comprovar que no tenia assegurança vigent. Per aquest motiu, van alertar els Mossos de Trànsit, que van sancionar el ciutadà amb una multa que puja a 1.500 euros.

Una de les coses que va sorprendre els agents són les justificacions que el conductor els donava per la seva conducció: els va dir que arribava tard a l'examen del carnet de conduir de camió i per això circulava a gran velocitat.