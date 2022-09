Gospelians de Girona va fer diumenge al vespre el Concert Solidari de Gòspel contra el càncer al Teatre Municipal de Girona. Tots els beneficis que es van recaptar a l’esdeveniment, que va començar a les set de la tarda, aniran destinats a l’Associació Contra el Càncer, per continuar millorant la vida dels pacients amb càncer i les seves famílies, així com per trencar les desigualtats presents a la malaltia.

L’organització del concert va ser possible gràcies a la col·laboració de la Diputació de Girona, el Col·legi de Farmacèutics de Girona, Andbank, Marlex, Urbanium i els patrocinadors Concentrol i Frit Ravich. A més del suport de l’Ajuntament de Girona. L’Associació Contra el Càncer és activa des de fa 68 anys. Dedica els seus esforços a mostrar la realitat del càncer a Catalunya, detectar àrees de millora i posar en marxa un procés de transformació social que permeti corregir-les per obtenir un abordatge del càncer integral i multidisciplinari.