L’Escola Municipal de Música de Banyoles recupera les xifres d’abans de la pandèmia, amb 375 alumnes matriculats i 26 professors. Amb l’arrencada del nou curs, l’equipament preveu reprendre la totalitat de les activitats que complementen l’ensenyament acadèmic. A més, també preveu recuperar totes les audicions individuals i col·lectives, així com també les jam sessions i els intercanvis musicals. Amb tot, el centre ha allargat el període d’inscripcions on encara hi ha places disponibles.