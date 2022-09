La marxa solidària FEM la Volta de Banyoles recupera enguany el format tradicional després de dos anys celebrant-se a mig gas per les restriccions imposades per la pandèmia. La 5a edició de l’esdeveniment se celebrarà aquest cap de setmana i congregarà tots els participants al passeig de la Draga. La marxa es pot fer caminant, corrent, en bicicleta o en cadira de rodes. I és que es tracta d’una volta a l’Estany inclusiva, que es pot recórrer dissabte de 9 a 21 hores i diumenge de 9 a 14 hores. D’aquesta manera, Banyoles es convertirà en el punt neuràlgic en la lluita contra l’esclerosi múltiple, així com també vol donar visibilitat a la malaltia i a les necessitats de les persones que la pateixen. Tots els fons recaptats es destinaran a la Fundació Esclerosi Múltiple.

La iniciativa va arrencar l’any 2018 de la mà d’un equip de voluntaris banyolins. La impulsora de l’esdeveniment va ser Mercè Torres, diagnosticada d’aquesta malaltia un any abans, quan tenia 44 anys.