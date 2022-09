En el marc de la Setmana Europea de la Mobilitat, Sumem Banyoles lamenta a través d’un comunicat que les activitats organitzades per l’equip de govern estan «encarades al cicloturisme i al lleure i no a divulgar la mobilitat sostenible del dia a dia». En aquest sentit, assenyala a la presentació del projecte Tren-Tram o al Bicibús de l’escola Can Puig, i lamenta que el govern «no proposa cap activitat amb la voluntat de portar la mobilitat sostenible i segura al centre de la ciutat, com seria lògic durant la Setmana».

La formació considera que «en l’actual context de crisi climàtica i d’alça dels preus de l’energia», les propostes són «una irresponsabilitat i una falta de connexió total amb la realitat». En aquest sentit, Sumem Banyoles recorda que «en diverses ocasions» ha fet arribar a l’equip de govern propostes d’activitats per a fomentar la mobilitat sostenible, però «rarament han estat escoltades».