Un home presumptament ha matat la seva parella a Campdevànol. Es tracta d'una jove de 21 anys que avui ha aparegut morta al domicili.

Els Mossos d'Esquadra investiguen el crim masclista i avui mateix han detingut al presumpte autor dels fets.

Es tracta de la parella de la víctima, un home de 39 anys, veí de la població i que compta amb antecedents policials, relacionats sobretot amb tràfic de drogues.

La noia té 21 anys i el SEM és qui ha alertat la policia de la localització de difunta a primera hora de la tarda, cap a quarts de tres. La jove és una veïna de la població.

Arran dels fets, a lloc s'hi han desplaçat Mossos de Ripoll, els Agents d'Investigació Criminal (AIC) que lideren la investigació i aquesta tarda, la comitiva judicial. El forense haurà de determinar la causa de la mort.

La policia juntament amb la Comitiva Judicial -formada pel jutge, el fiscal i el forense que han arribat al vespre- han acabat confirmant que les ferides que té la jove són compatibles amb una mort violenta. La jove no presentava signes "molt evidents" de violència en un inici i per això, han calgut diverses exploracions i proves per acabar-ho d'aclarir. El cadàver presenta alguns cops, segons fonts pròximes al cas.

La troballa del cadàver s'ha fet poc després de les tres de la tarda en un pis del carrer Puntarró, al centre de la població. Poc després, s'ha detingut la parella i posteriorment, se l'ha considerat el presumpte autor de la mort.

El jutge instructor del cas de Ripoll ha decretat el secret de les actuacions.

En aquesta població del Ripollès fins ahir era la festa major.

Aquest crim és el cinquè crim de l'any a les comarques gironines.

El darrer va tenir lloc precisament fa menys d'un mes, el 31 d'agost a Masarac. Un home va matar el seu company de pis apunyalant-lo.

En cas de confirmar-se aquest seria el segon cas d'un crim masclista en l'àmbit de la parella d'enguany a les comarques gironines. El primer va ser el d'un oligarca rus que vivia a Lloret i que suposadament va matar la filla i la dona i després es va penjar.