La Fundació Impulsa becarà i acompanyarà aquest curs 83 alumnes del Baix Empordà i la Garrotxa per a cursar estudis de Formació Professional (FP). En el cas del Baix Empordà, enguany rebran la beca 23 alumnes (10 nous estudiants que se sumen als 13 que ja estaven cursant estudis superiors). En el cas de la Garrotxa, aquest curs rebran la beca 60 alumnes (18 de nous i 42 que ja estaven cursant els estudis).

En aquest sentit, els estudiants rebran suport econòmic a través del finançament dels estudis i també comptaran amb un ordinador portàtil per a «reduir la bretxa digital», així com també se’ls oferiran formacions transversals, voluntariat en una entitat del territori i estades formatives remunerades en empreses. Tot, amb el suport d’una persona mentora, que acompanyarà els joves en el seu creixement personal i professional.

D’aquesta manera, la Fundació Impulsa ofereix als estudiants un «avantatge competitiu per a revertir la seva situació socioeconòmica». El curs passat, la Fundació Impulsa va tancar l’any acompanyant 250 joves catalans, un 81% dels quals van aconseguir titular-se. A més, l’entitat assegura que el 71% dels joves becats ha trobat una feina relacionada amb els seus estudis després del seu pas per Impulsa. Enguany, més de 300 joves d’arreu de Catalunya comptaran amb les beques i l’acompanyament de la Fundació Impulsa per a cursar estudis de Formació Professional. En concret, i a banda del Baix Empordà i la Garrotxa, s’ofereixen a Osona, el Berguedà, el Moianès, el Bages, Terrassa i Sabadell. Els alumnes becats han estat seleccionats després d’analitzar les sol·licituds rebudes per part de 90 centres educatius que durant el mes de gener van fer arribar les propostes als Consells Comarcals i als ajuntaments de cada territori.