Les morts en accidents de trànsit a les carreteres gironines han augmentat un 33% en el que portem d'any en comparació amb el mateix període del 2019, el darrer any comparable perquè no hi havia restriccions de mobilitat relacionades amb la pandèmia. El director del Servei Català de Trànsit (SCT), Ramon Lamiel, ha explicat en una compareixença a la Comissió d'Interior que és l'única demarcació amb una tendència a l'alça.

Al global de Catalunya, el nombre de víctimes mortals s'ha reduït un 12%. Trànsit i Mossos atribueixen la situació a diversos factors com el turisme (perquè ha incrementat la sinistralitat durant els mesos d'estiu), la presència d'animals a l'asfalt i la manca de carreteres desdoblades perquè la majoria són xocs frontals.

Lamiel, el cap de la Comissaria General de Mobilitat dels Mossos d'Esquadra, Joan Portals, i el cap de l'Àrea Regional de Trànsit de Girona, Joan Costa, han comparegut aquest dimecres a la Comissió d'Interior del Parlament per informar sobre les dades de sinistralitat viària a les carreteres gironines.

El director del Servei Català de Trànsit ha subratllat que, en sinistralitat, les dades mai poden ser bones mentre darrere hi hagi ferits i víctimes mortals. Amb aquest context, ha indicat que al conjunt de Catalunya les xifres del 2022 són "força bones" perquè hi ha hagut una reducció de prop del 12% en el nombre de víctimes mortals. En el que portem d'any, 118 persones han perdut la vida a la carretera mentre que durant el mateix període del 2019 en van ser 133. En total, hi ha hagut 108 accidents mortals en comparació amb els 126 del darrer any prepandèmia.

Per demarcacions, però, la realitat és diferent. Lleida registra el descens més significatiu del país amb una reducció del 52% en les defuncions en accidents, seguit de la demarcació de Barcelona amb un 18,6% menys. A Tarragona el nombre de víctimes mortals és la mateixa que fa tres anys (32). Per contra, les comarques gironines és l'única demarcació on han augmentat. El 2019 van morir 21 persones a les carreteres i aquest 2022 28 hi han perdut la vida, un increment del 33%.

El Servei Català de Trànsit i els Mossos d'Esquadra atribueixen aquesta situació a diferents factors. D'entrada, a la mobilitat internacional. Ramon Lamiel ha explicat que a la demarcació hi ha hagut un "contra cicle". A Catalunya hi va haver un increment d'accidents mortals durant els primers mesos de l'any fins a arribar a les 23 persones que van morir en accident a l'abril. A partir d'aquest mes, i a través de la intensificació de controls i l'adopció de mesures per reduir la sinistralitat, es van poder començar a reduir.

No va passar el mateix a les comarques gironines on hi va haver més accidents mortals els mesos de juny, juliol i agost. Segons Lamiel, això evidencia que, darrere d'aquest augment, hi pot haver el turisme i el pas de camions a través dels dos enllaços principals amb Europa com són l'AP-7 i l'N-II. De fet, ha precisat que aquestes dues carreteres, juntament amb la C-63 i l'N-260, són les que acumulen més accidentalitat.

Només un 10% dels quilòmetres de les carreteres gironines estan desdoblades

Un altre dels factors són els accidents provocats pels animals, sobretot senglars. En aquest sentit, el SCT ha precisat que preveuen posar en marxa els sensors per alertar de la presència d'animals a la carretera el 2023 i que comencin a funcionar a tres punts de les comarques gironines: "És on hi ha la densitat de senglar més important i va relacionat amb l'accidentalitat".

Una altra diferència entre la demarcació i altres zones del país és la tipologia d'accidents. A la xarxa viària gironina, hi ha més accidents per xocs frontals que per sortides de via. Segons han concretat durant la intervenció, només un 10% dels quilòmetres de les carreteres estan desdoblades i això fa que no hi hagi elements de seguretat que evitin que els vehicles envaeixin el carril contrari: "La circulació per les vies tradicionals continua generant-nos víctimes mortals".

Per això, Trànsit i els Mossos estan duent a terme un seguit de campanyes amb més controls i mesures concretes per intentar sensibilitzar els conductors, detectar infraccions i, en definitiva, reduir la sinistralitat. Algunes d'aquestes accions van centrades a aquells grups que generen, ara per ara, més preocupació com el compliment de la normativa de descans en els transportistes o evitar atropellaments de vianants com a col·lectiu vulnerable. També han posat de relleu que hi ha algunes actuacions que ja s'han traduït en bons resultats, com ara l'ús de les motos espiell adquirides recentment.

Responent a preguntes dels grups parlamentaris, el comissari Joan Portals i l'inspector Joan Costa han reconegut que calen més mossos de trànsit i renovar la flota de vehicles perquè actualment n'hi ha que acumulen massa quilometratge i que han d'entrar a taller "pràcticament cada dia".