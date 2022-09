L'alcaldessa de Campdevànol, Dolors Costa, ha declarat que el municipi està "en xoc" després de conèixer la mort ahir d'una veïna de 21 anys presumptament a mans de la seva parella. El consistori ha condemnat els fets i ha decretat tres dies de dol oficial en solidaritat amb la família i amics. A més, aquesta tarda s'ha convocat una concentració de rebuig contra aquest tipus de delictes. Costa també ha demanat que cal un enduriment de les lleis perquè crims com el de la veïna de 21 anys "siguin perseguits i no quedin en la impunitat". "No pot ser que els delictes vagin augmentant i no s'estigui fent res", ha lamentat l'alcaldessa. Ni el consistori ni els serveis socials tenien constància d'algun tipus de violència cap a la jove.

La notícia de la mort d'una jove de 21 anys a Campdevànol a mans presumptament de la seva parella ha sacsejat el municipi. L'alcaldessa, Dolors Costa, ha fet una condemna enèrgica dels fets "i sobretot de la violència contra les dones que tan freqüentment passa". Costa ha explicat que ràpidament es va activar el protocol per donar suport jurídic i psicològic a la família i amics des del primer moment.

La concentració de la tarda davant l'Ajuntament de Campdevànol comptarà amb la presència de la consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge.

Els mossos detenen la parella i el jutge decreta secret de sumari

Cap a dos quarts de tres de la tarda de dimecres, els Mossos d'Esquadra van rebre un requeriment del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) al domicili on vivia la víctima amb la seva parella. Segons fonts properes al cas, una ambulància va anar fins al pis per atendre la jove de 21 anys però no van poder fer res per salvar-li la vida. La Unitat d'Investigació de Ripoll es va fer càrrec del cas d'entrada. En una primera versió, l'home, que té antecedents policials per delictes com violència domèstica o trencament de condemna, hauria dit que la jove havia patit una caiguda i dimecres al matí li havia subministrat un medicament perquè estava adolorida. La parella no s'explicava, però, com havia mort.

Davant les sospites de criminalitat, la Unitat d'Investigació va activar el grup especialitzat en homicidis de la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) dels Mossos d'Esquadra a la regió policial de Girona. Fins al pis s'hi va traslladar la comitiva judicial -formada pel jutjat d'instrucció, el fiscal d'homicidis i forenses- per fer l'aixecament de cadàver. El cas està sota secret de sumari. Després de prendre declaració a la parella de la jove, els Mossos el van detenir per la seva suposada relació amb la mort de la noia de 21 anys.

Múltiples ferides i contusions a tot el cos

La noia de 21 anys tenia múltiples ferides i contusions a tot el cos i algunes podrien ser de dies abans. L'autòpsia haurà de determinar les causes de la mort i, també, si hi podria haver hagut agressió sexual. A més, els forenses prendran mostres per enviar a analitzar a toxicologia per si pogués tenir alguna substància a l'organisme.