Sota el lema 'Prou Feminicidis', veïns i coneguts de la jove assassinada a Campdevànol s'han concentrat aquest dijous a la tarda a la plaça de l'Ajuntament per rebutjar la mort de la noia, de 21 anys, presumptament a mans de la seva parella. Indignats i consternats per l'assassinat, han fet un minut de silenci i han acabat l'acte amb un llarg aplaudiment. L'alcaldessa, Dolors Costa, ha assegurat que la mort de la jove és "un cop dur". "Tots la coneixíem i no volem que ella sigui una més", ha subratllat. A l'acte també hi ha estat present la consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge, qui ha condemnat la violència masclista i un sistema que "treu la vida" a les dones. Aquest és el desè crim masclista d'aquest 2022.

La jove va ser trobada morta en el pis de Campdevànol on residia amb la seva parella. Presentava múltiples ferides i contusions a tot el cos i algunes podrien ser de dies abans. Ara l'autòpsia haurà de determinar les causes de la mort i si hi podria haver hagut agressió sexual. L'arrestat, de 37 anys, és la seva parella i ja tenia antecedents per violència masclista per relacions anteriors i tràfic de drogues. Investiguen si la víctima de Campdevànol va ser agredida sexualment abans de ser assassinada Segons ha pogut saber l'ACN, el jove detingut va dir en un primer moment que la noia havia caigut en bici, i que li va subministrar un medicament pel dolor i no s'explicava com va morir. Els Mossos ho investiguen, a l'espera dels resultats de l'autòpsia, com un crim masclista. Està previst que el detingut passi a disposició judicial durant els pròxims dies. Després del minut de silenci, l'Ajuntament de Campdevànol ha celebrat un ple extraordinari per condemnar els fets. A les vuit del vespre també s'ha fet una concentració de rebuig a Ripoll, on la jove havia viscut durant anys.