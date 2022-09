Una cinquantena de persones han donat suport als encausats arran de les protestes que hi va haver al Firalet d'Olot el 10 de febrer del 2021, quan una concentració contrària a un acte electoral de Vox pel 14-F va acabar en càrregues policials. Aquest dijous, el jutjat havia citat a declarar set dels nou investigats, a qui s'acusa de desordres públics i atemptat contra agent de l'autoritat. A més, també hi havia citats efectius dels Brimo dels Mossos d'Esquadra, que aquell dia estaven desplegats a Olot. Els encausats, que han decidit no declarar fins que el cas arribi a judici, s'enfronten a multes i a penes de presó de fins a 2 anys.

Set dels nou investigats arran de les càrregues policials han anat aquest matí als jutjats, que els havia citat, per acollir-se al seu dret a no declarar. A les portes de l'edifici, s'hi han concentrat una cinquantena de persones, agrupades sota la plataforma 'Els 9 d'Olot', per donar-los suport.

Els encausats acusen els Mossos de "crear un clima de por per a totes aquelles persones que lluiten contra el feixisme" i demanen que se'ls retirin els càrrecs i s'arxivi la causa. Consideren que aquell 10 de febrer, amb motiu de l'acte electoral que va convocar Vox, es va "militaritzar" el centre de la ciutat amb la presència d'un "fort desplegament" d'agents de Mossos i de Policia Local, que van perimetrar el Firalet, i que es va impedir la manifestació convocada contra l'acte electoral (que va aplegar unes 200 persones).

Entre els qui s'han concentrat, hi havia també els altres dos encausats a qui avui el jutjat no ha citat a declarar. Un d'ells, Flabi Esperó, ha assegurat que l'estratègia de fer-los por a partir del judici "no funcionarà" perquè els activistes continuaran fent "pressió antifeixista" al carrer.

"La repressió no ens aturarà perquè seguirem lluitant perquè els espais públics siguin lliures", ha afegit per la seva banda el membre de la plataforma que els dona suport, Ignasi Araluza. A més, Araluza ha remarcat que, en aquesta causa, "la denúncia no ve de l'Estat espanyol, sinó de la Generalitat, com ja hem vist en d'altres com la de Marcel Vivet".

I ha afegit: "Intenten desmobilitzar el jovent que actua per mostrar un rebuig ferm al feixisme", assegurant que al Parlament "es venten de valors antifeixistes i creen cordons sanitaris per aïllar Vox, però no deixen actuar de la mateixa manera al carrer".

Ara, la plataforma 'Els 9 d'Olot' treballa per crear una caixa de suport a través de la qual volen recollir fons per afrontar les despeses derivades del judici i la defensa dels encausats.