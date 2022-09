L’Ajuntament de Figueres ha demanat a l’Administrador d’Infraestructures Ferroviàries (ADIF) la neteja de solars bruts propers a les vies i la reposició de tanques de protecció. El grup de Cs va demanar al darrer ple la neteja per l’aparició de rates en punts propers a zones residencials.

La regidora de Cs Elisabeth Guillén, va psoar de manifest al darer ple municipal que hi ha una zona on s’està acumulant brutícia per l’incivisme propera a les vies del tren. «Sembla un abocador i estan proliferant les rates i comencen a tenir una plaga» que afecta als veïns perquè els entren a casa.

L’alcaldessa, Agnès Lladó, va posar de manifest que les vies del tren són competència d’ADIF a qui «s’ha fet arribar una carta reclamant el tema de la neteja». Va explicar que «no només dels vorals de les vies sinó del solar que pertany a ADIF que també està fet un desastre».

El govern municipal ha demanat que es netegi i també que reparin o reposin les tanques de seguretat al costat de les vies que estan en mal estat. En aquest sentit, ha especificat que «obretot les que estan a prop d’escoles, com les properes al CEIP Maria Àngels Anglada.