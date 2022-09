La noia de 21 anys trobada morta en un pis de Campdevànol tenia múltiples ferides i contusions a tot el cos i algunes podrien ser de dies abans. L'autòpsia haurà de determinar les causes de la mort i, també, si hi podria haver hagut agressió sexual. A més, els forenses prendran mostres per enviar a analitzar a toxicologia per si pogués tenir alguna substància a l'organisme.